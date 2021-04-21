أفضل طريقة لتحضير الكاتشب البيتي مثل الجاهز بمكونات بسيطة جدا

من منا لا يعشق الكاتشب ويهتم إلى ضرورة تواجده بجانب العديد من الأطعمة سواء اللحوم أو الدجاج والبطاطس، فهو أصبح من المقبلات الأساسية التي تتواجد على جميع الموائد بشكل أساسي في مختلف الوجبات، ولاشك أن شراء الكاتشب من الخارج ليس بالشيء الصحي والمضمون لصحة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، نظرًا لاستخدام الكثير من المواد الحافظة به وهو ما يضر بالصحة، ولهذا فإن الحل الأضمن هو إعداده في المنزل.

طريقة عمل الكاتشب

لأن الصحة من أهم الأشياء التي يهتم بها كل إنسان في هذه الحياة لا يجب المخاطرة بها في الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، ونظرًا لأهمية الكاتشب لمختلف الفئات نقدم لك عزيزتي الحل وهو أسهل طريقة لتحضير الكاتشب في المنزل بمكونات بسيطة وفي وقت سريع وبالكميات التي ترغبين بها عزيزتي، فهو من أسهل المقبلات التي يمكنك تحضيرها في المنزل.

مكونات الكاتشب

أن كلا من الكبير والصغير يعشق الكاتشب بجانب البطاطس المقلية وأي مأكولات.

واحد كيلو من الطماطم الطازجة. واحد ثمرة فلفل كبيرة من الفلفل الرومي من اللون الأحمر. ثلاث ملاعق من السكر الكبيرة. رشة فلفل أسود. ملعقة كبيرة من الببريكا. ربع ملعقة من الملح. رشة زنجبيل صغيرة. ملعقتان من النشا.

نقوم بغسل الطماطم، وتقطيعها ونضعها في إناء ونضعها على النار حتس تمام التسوية.

نقوم بضرب الطماطم بواسطة مصقاه ضيقة.

نضع عصير الطماطم على النار ونضيف له السكر والملح والببريكا والزنجبيل والفلفل ونتركه يغلي.

نقوم بتذويب النشا في ربع كوب من الماء، ونقوم بإضافته لعصير الطماطم بالتدريج حتى نحصل على خليط شبه متماسك.

تحتفظ به في زجاجة الكاتشب لوقت الحاجة للأستخدام.

يمكننا وضعة في برطمان محكم الغلق لسهولة الإستخدام.

طريقة تحضير الكاتشب