تتبيلة المشاوى الايطالية السرية للفراخ وجميع المشويات بتتبيلة الحاتى الاصليه مثل المطاعم

- 1/2
- 2/2
خلطه الشوى للحمه والفراخ ، اللحم والفراخ المشوية من أكثر أنواع اللحوم التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات التي تفيد الجسم، لذا تهتم الأمهات بتحضيرها بأنواع وأشكال مختلفة وأكثر ما يقبل عليه أفراد الأسرة اللحوم المشوية ولكن هناك سر لابد من أن يتم الاطلاع عليه لنجاح المشاوي وهو التتبيلة وسوف نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير خلطة شوي اللحم والفراخ.
خلطه الشوى للحمه والفراخ
يوجد الكثير من السيدات محبين الطبخ والذين يتفننوا في تحضير اللحوم المشوية على حسب أذواقهم بإضافة بعض من البهارات والمكونات التي تجعل الأطباق شهية ومتميزة بنكهة ذكية جداً وسوف نقدم لكم طريقة تتبيل اللحم والفراخ المشوي كما يلي:خلطة تتبيلة اللحم المشوي المكونات:
- 500 جرام لحم مقطع لمكعبات متوسطة الحجم.
- 30 مل صوص الصويا.
- 5 جرام بهارات مشكلة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 15 مل خل أبيض.
- 5 جرام مستردة.
- في وعاء كبير الحجم قومي بوضع كافة المكونات وخلطها مع بعضها.
- ثم يتم تركه داخل الثلاجة وتركه طول الليل أو يمكن ساعة واحدة فقط.
- ثم قومي بإحضار أسياخ الشوي وضعي بها قطع اللحم المتبل مع الفلفل الألوان والبصل والطماطم وضعيه في الفرن أو على شواية الفحم وتركيها حتى تنضج.
- 1500 جرام فراخ مقطعة 4 قطع.
- فصين من الثوم.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة.
- فلفل رومي مقطع.
- طماطم مقطعة.
- 50 جرام صلصة باربيكيو.
- 5 بابريكا.
- 5 جرام روزماري مطحون.
- 5 جرام كزبرة مطحونة.
- 45 مل زيت.
- 100 جرام زبادي.
- 125 مل ماء.
- فلفل أسود وملح.
- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي البصل مع الثوم والفلفل الرومي والبصل والثوم والماء واخلطيهم جيداً.
- قومي بعمل فتحات صغيرة بالفراخ وفي وعاء ضعي ماء البصل والطماطم والزبادي والزيت والبابريكا والكزبرة والملح والفلفل الأسود واخلطيهم معاً.
- ثم يوضع الدجاج في التتبيلة ويترك لليلة كاملة ومن يتم شوية بالطريقة التي تحلو لكِ.
الوسوم
خلطه الشوى للحمه والفراخ ، اللحم والفراخ المشوية من أكثر أنواع اللحوم التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات التي تفيد الجسم، لذا تهتم الأمهات بتحضيرها بأنواع وأشكال مختلفة وأكثر ما يقبل عليه أفراد الأسرة اللحوم المشوية ولكن هناك سر لابد من أن يتم الاطلاع عليه لنجاح المشاوي وهو التتبيلة وسوف نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير خلطة شوي اللحم والفراخ.
خلطه الشوى للحمه والفراخ
يوجد الكثير من السيدات محبين الطبخ والذين يتفننوا في تحضير اللحوم المشوية على حسب أذواقهم بإضافة بعض من البهارات والمكونات التي تجعل الأطباق شهية ومتميزة بنكهة ذكية جداً وسوف نقدم لكم طريقة تتبيل اللحم والفراخ المشوي كما يلي:خلطة تتبيلة اللحم المشوي المكونات:
- 500 جرام لحم مقطع لمكعبات متوسطة الحجم.
- 30 مل صوص الصويا.
- 5 جرام بهارات مشكلة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 15 مل خل أبيض.
- 5 جرام مستردة.
- في وعاء كبير الحجم قومي بوضع كافة المكونات وخلطها مع بعضها.
- ثم يتم تركه داخل الثلاجة وتركه طول الليل أو يمكن ساعة واحدة فقط.
- ثم قومي بإحضار أسياخ الشوي وضعي بها قطع اللحم المتبل مع الفلفل الألوان والبصل والطماطم وضعيه في الفرن أو على شواية الفحم وتركيها حتى تنضج.
- 1500 جرام فراخ مقطعة 4 قطع.
- فصين من الثوم.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة.
- فلفل رومي مقطع.
- طماطم مقطعة.
- 50 جرام صلصة باربيكيو.
- 5 بابريكا.
- 5 جرام روزماري مطحون.
- 5 جرام كزبرة مطحونة.
- 45 مل زيت.
- 100 جرام زبادي.
- 125 مل ماء.
- فلفل أسود وملح.
- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي البصل مع الثوم والفلفل الرومي والبصل والثوم والماء واخلطيهم جيداً.
- قومي بعمل فتحات صغيرة بالفراخ وفي وعاء ضعي ماء البصل والطماطم والزبادي والزيت والبابريكا والكزبرة والملح والفلفل الأسود واخلطيهم معاً.
- ثم يوضع الدجاج في التتبيلة ويترك لليلة كاملة ومن يتم شوية بالطريقة التي تحلو لكِ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتبيلة المشاوى الايطالية السرية للفراخ وجميع المشويات بتتبيلة الحاتى الاصليه مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.