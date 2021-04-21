تتبيلة المشاوى الايطالية السرية للفراخ وجميع المشويات بتتبيلة الحاتى الاصليه مثل المطاعم

خلطه الشوى للحمه والفراخ ، اللحم والفراخ المشوية من أكثر أنواع اللحوم التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات التي تفيد الجسم، لذا تهتم الأمهات بتحضيرها بأنواع وأشكال مختلفة وأكثر ما يقبل عليه أفراد الأسرة اللحوم المشوية ولكن هناك سر لابد من أن يتم الاطلاع عليه لنجاح المشاوي وهو التتبيلة وسوف نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير خلطة شوي اللحم والفراخ.

يوجد الكثير من السيدات محبين الطبخ والذين يتفننوا في تحضير اللحوم المشوية على حسب أذواقهم بإضافة بعض من البهارات والمكونات التي تجعل الأطباق شهية ومتميزة بنكهة ذكية جداً وسوف نقدم لكم طريقة تتبيل اللحم والفراخ المشوي كما يلي:

500 جرام لحم مقطع لمكعبات متوسطة الحجم.

30 مل صوص الصويا.

5 جرام بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

15 مل خل أبيض.

5 جرام مستردة.

في وعاء كبير الحجم قومي بوضع كافة المكونات وخلطها مع بعضها.

ثم يتم تركه داخل الثلاجة وتركه طول الليل أو يمكن ساعة واحدة فقط.

ثم قومي بإحضار أسياخ الشوي وضعي بها قطع اللحم المتبل مع الفلفل الألوان والبصل والطماطم وضعيه في الفرن أو على شواية الفحم وتركيها حتى تنضج.

1500 جرام فراخ مقطعة 4 قطع.

فصين من الثوم.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة.

فلفل رومي مقطع.

طماطم مقطعة.

50 جرام صلصة باربيكيو.

5 بابريكا.

5 جرام روزماري مطحون.

5 جرام كزبرة مطحونة.

45 مل زيت.

100 جرام زبادي.

125 مل ماء.

فلفل أسود وملح.