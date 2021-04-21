سر عمل التيراميسو في المنزل بمكونات اقتصادية ونتيجة رهيبة

التيراميسو من ألذ وصفات الحلوي لدي الكثير من الأطفال، ولهذا فينال التيراميسو شهرة كبيرة، ويبحث العديد من الناس عن طريقة اعداد التيراميسو في المنزل بدون فرن، وبذلك يعد التيراميسو الحل الأمثل عندما يأتي اليك ضيف، فيمكنك اعداده في بضع دقائق، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد التيراميسو. سر عمل التيراميسو سر عمل التيراميسو نقدم لكم عبر موقعنا مكونات التيراميسو 500 ملي من كريمة الخفق الخاصة بالحلويات. 500 جرام من القشطة. 6 حبات من البيض. 8 معلاعق من السكر البودر. 4 ملاعق من السكر العادي. مقدار كوبين من القهوة سريعة الذوبان. 4 كوب من الكاكاو الخام. 2 باكت من بسكوت السافويار. طريقة تحضير التيراميسيو نضع في وعاء كبير بياض البيض فقط ونضع عليه رشة صغيرة من الملح، وباستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخفقه جيدا حتى يصبح قوام كريمي ويتضاعف حجمه.

في اناء اخر نضع صفار البيض ونضيف اليه كل من القشطة والسكر البودر ونقوم بخفق المكونات سويا حتى تصبح المكونات مختلطة مع بعضها البعض.

نبدأ باضافة خليط بياض البيض على الصفار بالتدريج مع الخفق جيدا بالمضرب اليدوي.

في وعاء اخر نقوم بوضع القهوة سريعة الذوبان ونضيف اليها كل من مقدار السكر والماء ونقلب جيدا حتى تذوب القهوة والسكر.

نقوم بوضع طبقة من الكريمة في الصينية.

ثم نقوم باضافة البسكوت في القهوة المذابة ثم توضع في الصينية ورصها بالطريقة المحببة لك.

بعد ذلك نقوم باضافة طبقة اخري من البسكوت وقم برصها، وبعد ذذلك نضيف طبقة كريمة، ونتبع هذه الطريقة حتى ننتهي من كل المقدار.

يتم وضع حلوى التيراميسو في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى تصبح متماسكة، وبعد ذلك تخرج من الثلاجة وتقطع، وتقدم بألف هنا.

يمكن اضافة كريز، أو أي فاكهة محببة اليك فوقها. الوسوم

التيراميسو من ألذ وصفات الحلوي لدي الكثير من الأطفال، ولهذا فينال التيراميسو شهرة كبيرة، ويبحث العديد من الناس عن طريقة اعداد التيراميسو في المنزل بدون فرن، وبذلك يعد التيراميسو الحل الأمثل عندما يأتي اليك ضيف، فيمكنك اعداده في بضع دقائق، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد التيراميسو. سر عمل التيراميسو سر عمل التيراميسو نقدم لكم عبر موقعنا مكونات التيراميسو 500 ملي من كريمة الخفق الخاصة بالحلويات. 500 جرام من القشطة. 6 حبات من البيض. 8 معلاعق من السكر البودر. 4 ملاعق من السكر العادي. مقدار كوبين من القهوة سريعة الذوبان. 4 كوب من الكاكاو الخام. 2 باكت من بسكوت السافويار. طريقة تحضير التيراميسيو نضع في وعاء كبير بياض البيض فقط ونضع عليه رشة صغيرة من الملح، وباستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخفقه جيدا حتى يصبح قوام كريمي ويتضاعف حجمه.

في اناء اخر نضع صفار البيض ونضيف اليه كل من القشطة والسكر البودر ونقوم بخفق المكونات سويا حتى تصبح المكونات مختلطة مع بعضها البعض.

نبدأ باضافة خليط بياض البيض على الصفار بالتدريج مع الخفق جيدا بالمضرب اليدوي.

في وعاء اخر نقوم بوضع القهوة سريعة الذوبان ونضيف اليها كل من مقدار السكر والماء ونقلب جيدا حتى تذوب القهوة والسكر.

نقوم بوضع طبقة من الكريمة في الصينية.

ثم نقوم باضافة البسكوت في القهوة المذابة ثم توضع في الصينية ورصها بالطريقة المحببة لك.

بعد ذلك نقوم باضافة طبقة اخري من البسكوت وقم برصها، وبعد ذذلك نضيف طبقة كريمة، ونتبع هذه الطريقة حتى ننتهي من كل المقدار.

يتم وضع حلوى التيراميسو في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى تصبح متماسكة، وبعد ذلك تخرج من الثلاجة وتقطع، وتقدم بألف هنا.

يمكن اضافة كريز، أو أي فاكهة محببة اليك فوقها.

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