طريقة عمل كفتة اللبن بطريقة مختلفة ومذاق رائع في المنزل وبأقل تكلفة

تعد كفتة اللبن من الأكلات الجديدة التى لها شكل مختلف ومذاق مختلف، وبقبل على تناولها الجميع وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة لتحضيرها حيث تتكون من اللحمة واللبن الرائب وبعض التوابل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهناك الكثير من السيدات يردن تقديم أطباق مختلفة كل يوم في شهر رمضان، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الكفتة باللبن في المنزل.

مقادير عمل كفتة اللبن

تحتوي الكفتة باللبن على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو لحمة مفرومة.

٣ حبات من البصل المفروم.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

٢ ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

رشة من القرفة.

نصف كيلو من اللبن الرائب.

رشة من النعناع المجفف.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة التحضير

تختلف طرق أنواع الكفتة وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلفة هيا بنا نتعرف على الكفتة باللبن وهى كالتالي:-