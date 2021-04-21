بطعم لا يقاوم طريقة تحضير الفراخ بالخلطة الأرز والكبد ..للعزائم شهر رمضان

نقد م لكي سيدتي طريقة تحضير الفراخ بالخلطة الأرز والكبد بالطعم الذي لا يقاوم لمائدة الإفطار بشهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من السيدات بالمنزل على المواقع الإلكترونية عن وصفات جديدة ومختلفة للتقديم في مائدة الإفطار اليومية ،لذلك نقدم لكي سيدتي خطوات سهلة وبسيطة للتحضير الفراخ بالخلطة الأرز والكبد بالأرز بطعم شهى ومميز كما أنه مناسب للعزومات في شهر رمضان المبارك .

فرختين تكون 1 كيلو

ثمرة واحدة بصل تكون أرباع

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

أولاً مقادير إعداد خليط التتبيل للدجاجطريقة تحضير الفراخ بالخلطة

1_ نحضر الفراخ ونقوم بغلسها جيداً تحت الماء الجاري ،ثم نقوم بفتح جلد الفرأخ حتي يتم الحشو ،ثم نقوم بنقعها بالملح والخل

2_ نقوم بقطع كبد الفراخ إلى قطع صغيره للتحضير

3_ نحضر تتبيلة الفراخ من بصل مفروم ويضاف إليه الملح والفلفل الأسود والسكر والحبهان البودره

4_نقوم بتحضير التتبيل الفراخ بجميع المكونات ونقوم بتتبيله بخليط التتبيل من الداخل والخارج ومآبين الجلد والعظم وبين أوراق الدجاج حتى تتشبع كل دجاجة بخليط التتبيل.

5. يترك الدجاج بخليط التتبيل لمدة 1 ساعة على الأقل ويفضل تجهيزه من قبلها وتتبيله ليلة كاملة.

6_ نحضر الأرز بتحضير إناء على النار ونضع فيه الزيت والسمنة حتي يسخن

7_نضيف الأرز ونضيف التوابل الملح والفلفل الأسود والقرفة ونقلب جيدا جميع المكونات مع بعضها

8_ثم نضيف البصل والتوم وثمرة الطماطم المبشورة ونقلب جيدا ونضيف البسيط من الماء

9_نحضر الكبد في اناء على النار مع الزيت والسمنة ويتوشح جيداً مع إضافة التوابل الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة و 1/2 ملعقة صغيرة قرفة بودر ونقلب حتى تتوشح مكعبات الدجاج مع التوابل وتظهر لهم رائحة زكية.

10. يرفع الإناء من على النار ويترك خليط مكعبات كبد الدجاج جانباً حتى يبرد تماماً.

11. نقوم بإحضار حشوة الأرز التي تم تحضيرها في الخطوات السابقة ثم نقوم بحشو الدجاج من الداخل.

12. كما نقوم بحشو كل دجاجة ما بين الجلد والعظم بخلطة الأرز ولكن دون حشوها بكمية كبيرة حتى نترك مساحة لاكتمال نضج الأرز.

13. وأيضاً نقوم بحشو الدجاجة ما بين الصدر والورك حيث نجد مساحة مناسبة لوضع كمية معقولة من الأرز.

114. نقوم بغلق رجل الدجاج على شكل حرف اكس ويمكن ربطها عن طريق خيط سميك وربطها جيداً.