طريقة عمل السابليه الناعم بأسهل وأنجح طريقة في المنزل

يعد السابليه واحدًا من أهم الحلويات التي تهم كل سيدة وتحرص على طريقة تعلمها، فهي ذات مذاق شهي وطعم لذيذ يعشقه الكبير قبل الصغير، كما أنها تتواجد بكثرة ضمن الحلويات التي تهتم كل سيدة بتحضيرها على المائدة خاصةً في العزائم، ومع ارتفاع أسعار الحلويات الملحوظ أصبحت كل سيدة وربة منزل تلجأ إلى إعداد الحلويات في المنزل لتوفير المال وضمان مكونات التحضير وجودتها، لذلك نقدم لكم طريقة عمل السابليه بمكونات مضبوطة ونتائج مضمونة لعمل السابليه فإليكم طريقة التحضير والمكونات.

طريقة عمل السابليه

نستعرض معكم اليوم طريقة عمل السابليه والذي يعد نوعًا من أنواع البسكويت الهش الذي يتم تقديمه في معظم المناسبات، ويوجد منه العديد من النكهات مثل السابليه بالشوكولاتة والسابليه بالفانيلا، وقد يعُرف في العديد من الدول العربية باسم البيتي فور أيضًا.

سبعة أكواب من الدقيق. 2 كوب من السكر. 2 كوب من الزبدة اللّينة غير المبردة. ثلاث بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيلا. ملعقة كبيرة من برش الليمون. ثلاث ملاعق صغيرة من الباكينج باودر. نصف كوب من مربى المشمش أو أيّ نوع مربى حسب الرغبة. نصف كوب سكر ناعم للتزيين.

نقوم بخفق البيض مع الفانيلا وبرش الليمون بشكل جيد، ثم نضيف السكر والزبدة اللّينة ونتابع الخفق حتى نتأكد من ذوبان السكر جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الباكينج باودر والدقيق بشكل تدريجي ونستمر في التقليب حتى تتكون لدينا عجينة ذات قوام متماسك.

نترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعدها نقوم بفردها وتقطيعها إلى دوائر، وندخلها إلى الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونقوم بتزينها بالسكر الناعم.

ملحوظة يجب تشغيل الفرن قيل دخول السابليه للفرن ويكون على درجة 180 لمدة ربع ساعة.

مكونات عمل السابليهطريقة تحضير السابليه