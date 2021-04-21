حضري الملوخية بالجمبري بقوام متماسك مثل المحلات وطريقة تنفيذها منزليًا

تعد الملوخية من أنواع الخضروات التي تتمتع بفوائد عظيمة فهي تحتوي على عناصر غذائية عديدة منها الحديد والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها من عناصر الجسم المختلفة، كما تعد الملوخية أيضًا من أنواع الوصفات التي تنتشر في البلاد العربية ولكن كل بلد تختلف طريقة عملها فيها، وفي مصر تعد وجبة الملوخية من أشهر الوجبات ويمكن أن يتم عملها بالجمبري أو عمل الملوخية بالأرانب.

ملوخية بالجمبري

تشتهر وصفة عمل الملوخية بالجمبري فهذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تتميز بعناصر غذائية كبيرة جدًا، لأن الجمبري من المعروف عنه أنه يحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان وهو عنصر الفسفور، فيمكن أن يتم تنفيذ تلك الوصفة بكل سهولة فقط عند توافر المكونات اللازمة لذلك.

مقدار نصف كيلو جمبري أو روبيان.

مقدار أربعة أكواب من مرق الدجاج.

نصف كيلو من أوراق الملوخية تكون مقطعة بشكل ناعم.

مقدار ملعقتين كبيرتين من بودرة الكزبرة.

بصلة كبيرة تكون مبشورة.

ثمرة شطة خضراء تكون مقطعة بشكل ناعم.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة سمن بلدي.

كمية من الفلفل الأسود والملح على حسب الرغبة.

في البداية يتم غلي مرق الدجاج مع الفلفل والملح والبصل. بعدها يتم إضافة الجمبري ثم يتم تقليبه على نار هادئة وذلك لمدة ثلاثة دقائق. نقوم بإضافة الملوخية ثم تترك لمدة خمسة دقائق على نار هادئة، يتم تقليب الخليط من وقت لآخر وبعدها يتم رفع الخليط من على النار. يتم تسخين وإذابة السمن في مقلاة تكون صغيرة الحجم ويتم به ذلك إضافة الكزبرة والشطة. يتم طهي الخليط حتى يكتسب الثوم اللون الذهبي وتفوح رائحة الخليط، نقوم بصب الملوخية على الخليط، وهكذا تصبح وصفة الملوخية بالجمبري جاهزة.

مكونات عمل وصفة الملوخية بالجمبريطريقة تحضير وصفة الملوخية بالجمبري