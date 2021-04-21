ماسك النيلة الزرقاء لتبييض الوجه منزليًا بأقل من أسبوع من أول استخدام

ماسك النيلة الزرقاء لتبييض الوجه ، من الماسكات الطبيعية المجربة الفعالة، التي تعمل على تبييض البشرة وإزالة البقع الغامقة، وتوحيد لون البشرة، كما تزيل الكلف بشكل نهائي تمامًا، هذا الماسك الذي تبحث عنه جميع الفتيات اللاتي تعاني من اسمرار في لون البشرة، والنساء الحوامل التي تعاني من مشاكل الكلف والبقع، إضافة لخواص أخرى هامة، مثل إزالة الدهون الزائدة من البشرة، تنعيم البشرة، إزالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء من البشرة بشكل نهائي من أول استخدام، كما أنه يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام بعمق، والعديد من الفوائد التي سيتم ذكرها في التالي بشرح مفصل، والنيلة الزرقاء أول من استخدمها كان في الهند في القرون الوسطى، وانتقلت بعد ذلك إلى مصر ومن ثم إلى بلاد المغرب العربي، والذين اكتشفوا فوائدها، وماسك النيلة الزرقاء يصلح للبشرة، وللجسم كله، وتعتمد عليه الفتيات المغربيات قبل العرس في تفتيح لون البشرة والجسم.

والنيلة الزرقاء هي عشبة نباتية زرقاء اللون، وأول من استخدمها كان الهنود قديمًا في الجنازات والعزاء، ثم انتقل استخدامها إلى مصر، فقد استخدمها قدماء المصريين في تحنيط موتاهم، لما لها من خواص في حال اختلاطها بمواد التحنيط الأخرى تعمل على بقاؤه مدة زمنية طويلة، ومن مصر تم انتقاله إلى بلاد المغرب العربي، الذين اكتشفوا خواص العشبة النباتية الجبارة، ومالها من خواص فعالة ومبهرة للبشرة، وعلاج مشاكلها بشكل جذري وفعال، ومن أهم فوائد للنيلة الزرقاء في علاج البشرة التالي:

توحيد لون البشرة. تبييض الوجه، وشد التجاعيد بصورة ملحوظة. إزالة الكلف والبقع السوداء من الوجه بشكل جذري. إزالة الرؤوس السوداء، والرؤوس البيضاء من الوجه من أول استخدام. الحماية من أشعة الشمس الضارة، حين استخدامها على البشرة بعد التعرض لفترة من الزمن للشمس المباشرة. تنعيم الوجه بشكل ملحوظ. إزالة كافة الخلايا الميتة، وتنظيف مسام البشرة بعمق. تعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة.

1 ملعقة كبيرة من بودرة النيلة الزرقاء.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

فنجان صغير من اللبن.

أحضري وعاء وضعي به ملعقة من النيلة المغربية الزرقاء، ثم أضيفي إليه الزبادي، وبالتقليب جيدًا. أضيفي ملعقة عسل النحل إلى المزيج السابق، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة اللبن الحليب إلى الوعاء، وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج كافة المكونات سويًا. قومي بغسل الوجه جيدًا باستخدام الغسول الخاص بنوع بشرتك، وجففيه ثم افردي الماسك على الوجه، واتركيه لمدة ساعة كاملة. قومي بفرك الماسك بحركات دائرية من على الوجه قبل غسله بماء فاتر، وغسول وجه مناسب لنوع بشرتك. قومي بترطيب وجهك بمرطب مناسب نوع بشرتك، ويفضل استخدام سيروم فيتامين سي لتغذية البشرة.

بإمكانك استخدام الوصفة على الوجه، مع وصفة كورية ملكية لتقشير بشرة الوجه، وأيضًا بإمكانك استخدمها على بشرة الجسم كله، وأي مكان بالجسم تريدين تفتيح لونه.

يستخدم الماسك من مرتين لثلاثة في الأسبوع، حسب درجة اسمرار المنطقة التي ترغبين في تفتيحها.

سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام، لكن ينصح للعروس باتباع الوصفة قبل الزفاف بشهرين، حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.

مكونات الوصفة المغربية الساحرة للتبييض الوجه وتوحيد لون البشرةطريقة تحضير وصفة العروسة لتبييض الوجه بالنيلة الزرقاءمعلومات هامة لاستخدام النيلة المغربية الزرقاء للبشرة