طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالفرن بخلطة سرية عجيبة

دبابيس الفراخ المشوية ، من أجمل الأطباق التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وهى من الوجبات الشهية التي يفضلها الكثير من الأطفال، وتمتلك الوجبة بعض التوابل والبهارات اللذيذة التي تعطي لها مذاق طيب وطعم لذيذ، وهى من الأطباق الشهية التي لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، ويوجد لها العديد من الفوائد الصحية وتقدم دائماً بجانب السلطات، والمقبلات، ويوجد منها دبابيس الدجاج المقلية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالفرن بالخلطة السرية العجيبة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات دبابيس الفراخ المشوية

تتكون الوجبة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من دبابيس الفراخ. بصلة كبيرة. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. حبة واحدة من الفلفل الأخضر الرومي. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من بهارات الفراخ. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة من الخل. عصرة ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير دبابيس الفراخ المشوية بالخلطة السرية العجيبة خطوة بخطوة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات ونخلطهم جيداً.

نحضر دبابيس الدجاج ونضعها في وعاء، ثم نضيف عليها الخليط السابق ونتبله جيداً، ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين.

نخرج الوعاء من الثلاجة ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً.

نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.

نقوم برص الدبابيس على الشبكة ونتركها حتى تتحمر جيداً.

نحضر ورق من السلفان ونضع دبابيس الدجاج عليها، وشرائح البصل، وشرائح الطماطم، وشرائح الفلفل، ونغلفها جيداً ونضعها في الفرن مرة أخرى حتى تنضج.

نخرج الدبابيس من الفرن، ونقدمها ساخنة بجانب الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء، وسلطة الطحينة، وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل دبابيس الفراخ المشوية

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-