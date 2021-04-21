نقدم لكم اليوم طريقة تحضر وجبة من أشهي الوجبات علي كافة السفرات في البيوت العربية ألا وهي ورق العنب مع الكوسا والريش ذات الصيت الواسع ومعشوقة محبي الأكلات الشرقية ، والتي تحتوي علي نوعين من المحشي اللذيذ وبروتينات اللحوم من الريش وتعتمد بشكل رئيسي علي مكونات الأرز واللحم المفروم وورق العنب والكوسا ، بالإضافة إلي لحم الريش والطماطم والبصل مع بعض التوابل الشرقية وباهرات الطعام والملح والفلفل الأسود والسمن النباتي الطبيعي والبقدونس وزيت الزيتون البكر ، ومن خلال مقالنا نتعرف معاً علي الطريقة الخاصة لإعداد المحشي بالريش والمقادير اللازمة لذلك ، ويمكن تقديم هذه الوجبة كطبق رئيسي علي السفرة بجوار أطباق جانبية من سلطة الأفوكادو بالبروكلي والبيض مع مقبلات من الخيار المخلل المنزلي.

المقادير الخاصة بورق العنب مع الكوسا والريش

كما قدمنا لكم مقادير إعداد الريش المشوية بصوص الباربكيو ، نعرض لكم من خلال هذه الفقرة مقادير ورق العنب مع الكوسا والريش كالآتي :

ثلاث أكواب من الأرز المنقوع المصفي.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من السمن.

عدد اثنين ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف كيلو جرام من ورق العنب المسلوق.

عدد مناسب من حبات الكوسا الصغيرة المحفورة حسب الطلب.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار واحد كيلو جرام من لحم الريش.

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث حبات طماطم مقطعه شرائح.

عدد أربعة أكواب من الماء.

عصير لميونتين.

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طريقة التحضير

كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير البروستد باللبن ، نقدم لكم من خلال هذه الفقرة طريقة إعداد المحشي والريش كالآتي :

يتم تحضير الحشو في وعاء كبير وعميق بخلط الأرز مع اللحم المفروم وبهارات وفلفل أسود وملح طعام وبقدونس وسمن ويتم الخلط جيداً.

يتم حشو ورق العنب بالخلطة علي هيئة أصابع أو مثلثات.

يتم حشو حبات الكوسا للثلثين تقريباً.

يتم تتبيل لحم الريش بالملح والفلفل الأسود والزيت ويتم قليها في مقلاه علي النار في الزيت علي الجهتين لمدة ربع ساعة حتي ينضج.

نحضر قدر الطهي الواسع العميق ويتم وضع زي زيتون في القاع ثم يتم رص الطماطم الشرائح وفوقها الريش والكوسا ثم فوقهم ورق العنب.

يتم غمر المجموع بالماء ووضع الملح والبهارات ونغطي القدر ونضعه علي النار حتي يغلي.

نخفض النار جداً بعد الغليان ونترك القدر لمدة ساعتين علي النار حتي ينضج الطبخ.

يتم إضافة عصير الليمون بعد نضوج الوجبة ويتم التقديم ساخناً.

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