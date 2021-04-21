السر في الملعقة السحرية لتدميس الفول المزبد بلون كهرمان مثل المطاعم واحلي

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السر في الملعقة السحرية لتدميس الفول المزبد حيث أن الفول المدمس من الأطباق الرئيسية التي يتم تقديمها على وجبة السحور لدى الكثير من الأشخاص لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الفول المدمس والقيام بتدميسه في المنزل، وبالأخص أن الفول الذي يتم تحضيره بالمنزل، يحمل مذاق وأكثر تميز، بالإضافة لأنه يتم بجودة ونظافة مضمونة، كما أن الفول من الأكلات الشعبية المعروفة التي يحبها كافة الأشخاص، ونحن اليوم هنا لكي نلبي لكم كافة رغبات ربات البيوت في توفير كل ما تكون بحاجة له ويمكنها من أن تكون بمهارة كبيرة ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول مثل المطاعم واحلي وبنتائج مضمونة.السر في الملعقة السحرية لتدميس الفول المزبد بلون كهرمان
يوجد العديد من الطرق التي تساعد في تحضير الفول المدمس بالمنزل بطعم رائع:المكونات:
- كوبان من الفول.
- بصلة مفرومة.
- كوب من عصير الطماطم.
- بقدونس.
- ملعقة من السمن.
- ثوم مهروس.
- حبتان من الطماطم المقطعة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- نقوم بوضع مقلاة على النار على أن تكون متوسطة ونضع به الثوم والبصل والسمن ويتم تقليب المكونات معاً حتى أن تذبل ويصبح لونها اللون الذهبي.
- من ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم فوقها، ويترك الخليط على النار حتى أن يصبح ذات قوام ثقيل إلى حداً ما.
- من ثم عليك بإضافة حبوب الفول وتترك حتى تمام النضج والوصول للتسوية المطلوبة.
- نقوم بغلق النار بعد التأكد من نضج حبات الفول نقوم بعد ذلك بإضافة البقدونس المفروم والطماطم المقطع وتقلب المكونات معاً.
- نقوم بتتبيل الفول بالملح والفلفل الأسود فوقها ومن ثم يتم القيام بتقديم الفول ساخن مع الخبز البلدي والسلطات والمخللات وبألف هنا وشفا.
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السر في الملعقة السحرية لتدميس الفول المزبد حيث أن الفول المدمس من الأطباق الرئيسية التي يتم تقديمها على وجبة السحور لدى الكثير من الأشخاص لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الفول المدمس والقيام بتدميسه في المنزل، وبالأخص أن الفول الذي يتم تحضيره بالمنزل، يحمل مذاق وأكثر تميز، بالإضافة لأنه يتم بجودة ونظافة مضمونة، كما أن الفول من الأكلات الشعبية المعروفة التي يحبها كافة الأشخاص، ونحن اليوم هنا لكي نلبي لكم كافة رغبات ربات البيوت في توفير كل ما تكون بحاجة له ويمكنها من أن تكون بمهارة كبيرة ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على السر في ملعقة واحدة لتدميس الفول مثل المطاعم واحلي وبنتائج مضمونة.السر في الملعقة السحرية لتدميس الفول المزبد بلون كهرمان
يوجد العديد من الطرق التي تساعد في تحضير الفول المدمس بالمنزل بطعم رائع:المكونات:
- كوبان من الفول.
- بصلة مفرومة.
- كوب من عصير الطماطم.
- بقدونس.
- ملعقة من السمن.
- ثوم مهروس.
- حبتان من الطماطم المقطعة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- نقوم بوضع مقلاة على النار على أن تكون متوسطة ونضع به الثوم والبصل والسمن ويتم تقليب المكونات معاً حتى أن تذبل ويصبح لونها اللون الذهبي.
- من ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم فوقها، ويترك الخليط على النار حتى أن يصبح ذات قوام ثقيل إلى حداً ما.
- من ثم عليك بإضافة حبوب الفول وتترك حتى تمام النضج والوصول للتسوية المطلوبة.
- نقوم بغلق النار بعد التأكد من نضج حبات الفول نقوم بعد ذلك بإضافة البقدونس المفروم والطماطم المقطع وتقلب المكونات معاً.
- نقوم بتتبيل الفول بالملح والفلفل الأسود فوقها ومن ثم يتم القيام بتقديم الفول ساخن مع الخبز البلدي والسلطات والمخللات وبألف هنا وشفا.
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