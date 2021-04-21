طريقة عمل الزبادي البيتي أحلى من اللبان بأسهل الطرق بدون حضانة

يعد الزبادي من الأطعمة الصحية جدًا وقد تتساءل العديد من السيدات عن طريقة عمل الزبادي البيتي، لكثرة فوائده بسبب احتوائه على البكتيريا النافعة التي تحمي المعدة والأمعاء وتساعد في الوقاية من الامراض المختلفة، كما أنها تساعد في حماية العظام، وتزيد من مناعة الجسم، وبعد الزبادي من الأطعمة الأساسية في شهر رمضان على السحور، لمساعدته في تخفيف الشعور بالعطش والجوع، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل الزبادي البيتي. طريقة عمل الزبادي البيتي نقدم لكم طريقة عمل الزبادي البيتي بكل تكاته فإليكم المكونات وطريقة التحضير. حليب (بمقدار 2 لتر) زبادي (بمقدار3 ملاعق كبيرة) طريقة التحضير نضح الحليب على النار حتى الغليان.

ثم نقوم برفعه حتى يبرد ويصبح دافئ.

نقوم بإضافة ملاعق الزبادي إليه مع التقليب السريع.

يتم صب الزبادي في أطباق صغيرة مخصصة للزبادي.

يترك في مكان مظلم ودافئ لمدة تصل لحد أقصي7 ساعات.

أو يتم وضع الزبادي داخل فرن دافئ لمدة 7 ساعات

بعد ذلك يصبح جاهزًا. طريقة عمل الزبادي البيتي اللايت طريقة التحضير المكونات: حليب خالي الدسم (بمقدار 2 لتر) زبادي (بمقدار 2 كوب) طريقة التحضير: نقوم بغلي الحليب على النار ثم رفعه حتى يبرد.

نقوم بوضع الحليب في الثلاجة لمدة يوم.

بعد ذلك نقوم بإزالة القشطة من فوق الحليب.

نضع الحليب على النار حتى يصبح دافئًا.

نقوم برفعه من على النار ونضيق إليه الزبادي ونقلبهم جيدًا

نقوم بوضع الزبادي في أكواب صغيرة مخصصة للزبادي.

نقوم برص الأكواب في صينية ونغطيها.

نضع اكواب الزبادي داخل فرن دافئ تم اشعال النار عليه لمدة 5 دقائق ثم أطفئ

يتم ترك الزبادي داخل الفرن لمدة تصل لليلة كاملة.

وبعد ذلك يصبح جاهزًا لتناوله.

تحفظ أكواب الزبادي في الثلاجة حتى لا تتعفن. الوسوم

يعد الزبادي من الأطعمة الصحية جدًا وقد تتساءل العديد من السيدات عن طريقة عمل الزبادي البيتي، لكثرة فوائده بسبب احتوائه على البكتيريا النافعة التي تحمي المعدة والأمعاء وتساعد في الوقاية من الامراض المختلفة، كما أنها تساعد في حماية العظام، وتزيد من مناعة الجسم، وبعد الزبادي من الأطعمة الأساسية في شهر رمضان على السحور، لمساعدته في تخفيف الشعور بالعطش والجوع، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على طريقة عمل الزبادي البيتي. طريقة عمل الزبادي البيتي نقدم لكم طريقة عمل الزبادي البيتي بكل تكاته فإليكم المكونات وطريقة التحضير. حليب (بمقدار 2 لتر) زبادي (بمقدار3 ملاعق كبيرة) طريقة التحضير نضح الحليب على النار حتى الغليان.

ثم نقوم برفعه حتى يبرد ويصبح دافئ.

نقوم بإضافة ملاعق الزبادي إليه مع التقليب السريع.

يتم صب الزبادي في أطباق صغيرة مخصصة للزبادي.

يترك في مكان مظلم ودافئ لمدة تصل لحد أقصي7 ساعات.

أو يتم وضع الزبادي داخل فرن دافئ لمدة 7 ساعات

بعد ذلك يصبح جاهزًا. طريقة عمل الزبادي البيتي اللايت طريقة التحضير المكونات: حليب خالي الدسم (بمقدار 2 لتر) زبادي (بمقدار 2 كوب) طريقة التحضير: نقوم بغلي الحليب على النار ثم رفعه حتى يبرد.

نقوم بوضع الحليب في الثلاجة لمدة يوم.

بعد ذلك نقوم بإزالة القشطة من فوق الحليب.

نضع الحليب على النار حتى يصبح دافئًا.

نقوم برفعه من على النار ونضيق إليه الزبادي ونقلبهم جيدًا

نقوم بوضع الزبادي في أكواب صغيرة مخصصة للزبادي.

نقوم برص الأكواب في صينية ونغطيها.

نضع اكواب الزبادي داخل فرن دافئ تم اشعال النار عليه لمدة 5 دقائق ثم أطفئ

يتم ترك الزبادي داخل الفرن لمدة تصل لليلة كاملة.

وبعد ذلك يصبح جاهزًا لتناوله.

تحفظ أكواب الزبادي في الثلاجة حتى لا تتعفن.

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