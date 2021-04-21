طريقة عمل البسبوسة باللبن الطرية الشهية اللذيذة مثل محلات الحلويات

البسبوسة باللبن ، من أشهر الحلويات الشرقية ويعشقها أغلب الشعوب العربية، وتتميز بطعمها ومذاقها الرائع الجميل، ويقبل على تناولها الأطفال بكثرة، وتقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، وفي العزومات، ويكثر عملها خلال شهر رمضان المبارك، وتحتوي على قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على السكريات، التي تمد الجسم بالطاقة التي يفقدها خلال فترة النهار أثناء العمل، وتحتوي على قيم غذائية عالية، بسبب احتوائها على اللبن، الذي يعالج هشاشة العظام، ويقوي الأسنان، وتقلل الوزن بسبب تفاعل الكالسيوم مع البروتين الذي يعمل على تقليل الشهية، وتوجد أنواع كثيرة منها وأهمها البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالزبادي. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن أسهل طرق عملها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة باللبن في المنزل بأسط الخطوات.

مكونات البسبوسة باللبن.

يحتوي هذا النوع من الحلويات على بعض المكونات البسيطة والتي لا يخلو أي منزل منها وهى كما يأتي:-

كوب واحد من اللبن.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الحليب البودرة.

كوب واحد من السكر.

2 كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

فستق ولوز للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة باللبن اللذيذة في المنزل بأبسط وأسهل الطرق وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض. نضع الحليب البودرة، والسميد، والبيكنج بودر، ونخلطهم مع بعضهم جيداً بالمضرب السلك اليدوي. نحضر صينية متوسطة الحجم، ثم ندهنها بالسمنة أو بالطحينة السائلة. نقوم بوضع خليط البسبوسة بالصينية، ونوزع عليها الفستق واللوز حسب الرغبة. نقوم بتغطية الصينية مدة 60 دقيقة حتى تتخمر. نشعل الفرن حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. نقوم بتحمير البسبوسة من أسفل ومن أعلى. نقوم بتوزيع الشربات البارد على البسبوسة وهى ساخنة حتى تتشرب جيداً.

مكونات شربات البسبوسة باللبن

يحتوي على بعض المكونات البسيطة والتي تتوفر في كل بيت وهى كالتالي:-

2 كوب من السكر.

كوب من المياه.

عدد 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل شربات الحلويات بأبسط الخطوات بالمنزل وهى كما يلي:-