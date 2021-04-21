بملعقة برغل حضري الكفتة المشوية المتماسكة في الفرن مثل أشهر المطاعم

يفضل الكثير من الناس الكفتة المشوية في الفرن على جميع الموائد وخاصًة على مائدة شهر رمضان المبارك فمن أسهل وأحلى الأطباق التي تقدم في الكثير من العزومات والأوقات المختلفة حيث يوجد بها الكثير من البروتينات والفوائد ولا سيما الطعم اللذيذ التي يفضله الجميع من كبار والصغار، وهنا سوف نقدم إليكي طريقة لعمل الكفتة المشوية بطريقة بسيطة وسريعة وطعم لذيذ ورائع مثل أشهر المطاعم.

الكفتة المشوية

يكفي لعدد ٤ أفراد ويتم تحضيره في ربع ساعة ويستغرق في الفرن ساعة وربع، وإليكم مقادير الكفتة في الفرن

زيت ذرة.

حبة بصلة كبيرة.

قطعة فحم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

٢ فص ثوم.

من الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة المطحونة.

أعواد بقدونس وشرائح بصل للتقديم.

ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الناعمة.

قومي بفرم البصل في الكبة الكهربائية واضيفي عليه رشة ملح واتركيه ربع ساعة. صفي الماء من البصل واحتفظي بيه ثم ضعي البصل على اللحم المفروم واضيفي الثوم المهروس وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الكزبرة والكمون ورشة فلفل اسود وقلبي الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعمًا. يمكنك الآن تشكيل الكفتة من خلال امسحي بيديك على ماء البصل ثم شكلي اللحمة على هيئة أصابع في أسياخ الكفتة. ضعي الأسياخ على صينية وضعيها في فرن ساخن من قبل ثم اتركيها حتى تنضج. بعد نصف ساعة احضري قطعة الفحم وادهنيها بالزيت وغطيها بورق الألومنيوم واتركيه في الفرن لمدة ٣ دقائق حتى تتشبع الكفتة من الدخان ثم يمكنك التخلص منها. قومي بوضع أصابع أو الشكل المفضل لديكي للكفتة على طبق للتقديم مع البقدونس وشرائح البصل وتقدم ساخنة.

طريقة تحضير الكفتة في الفرن