طريقة عمل كفتة السمك المقلية على أصولها مثل المطاعم خطوة بخطوة

تعتبر كفتة السمك المقلية ، من أشهي الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، حيث تمتلك هذه الوجبة العديد من الفوائد الصحية الهامة، وهى وجبة متكاملة تحمل جميع العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال، وتساعد على بناء أجسامهم وتقوي عظامهم، وهى أكلة عربية معروفة ويتم طهيها في كثير من البلدان العربية، ويطلق عليها العديد من الأسماء، ويتم تناولها بجانب الأرز والسلطات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة السمك المقلية على أصولها خطوة بخطوة بالمنزل.

مكونات كفتة السمك المقلية

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تعطي لها طعم طيب ومذاق رائع وهى كما يلي:-

نصف كيلو من السمك الفيليه. ملعقة من ثوم بودر بصلة كبيرة مبشورة. 2 قرن من الفلفل الأخضر الرومي المفروم. ملعقة من المستكة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من الكمون المطحون. نصف كوب من البقسماط المطحون. بيضة واحدة. طبق صغير من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة السمك المقلية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:

نحضر الكبة الكهربائية ونضع جميع المكونات ونفرمهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة.

نقوم بوضع الكفتة في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ساعتين.

نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها على شكل أصابع ونتركها حتى تجف.

نحضر طبق من البقسماط، وطبق من الدقيق، وطبق من البيض المتبل بالتوابل والبهارات.

نحضر طاسة كبيرة ونضع كمية كافية من الزيت، ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن.

نضع أصابع الكفتة في البيض، ثم الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية أصابع الكفتة كلها.

نقوم بوضع أصابع الكفتة في الزيت الساخن ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر جيداً.

نخرج الكفتة من الزيت ونقدمها ساخنة بجانب الأرز الصيدية، والسلطة الخضراء، وسلطة الطحينة، وبالهناء والشفاء.

سر نجاح كفتة السمك المقلية

سوف نتعرف على أسرار نجاح الكفتة بالمنزل وهى كما يلي:-