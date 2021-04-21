نقدم لكم اليوم نوع جديد ومبتكر من أنواع الشوربة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والتي تعتمد بشكل أساسي علي نبات الطماطم لما له من فوائد متعددة في محاربة أمراض السرطانات والسكري و تعزيز صحة القلب واحتوائه علي نسبة كبيرة من الأملاح والمعادن كما يساعد في خسارة الوزن ومحاربة تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة وتقوية العظام ، ووجبة اليوم بجوار الطماطم تعتمد علي عناصر مثل الزبدة والبصل والكزبرة ومرق الدجاج وبهارات الفلفل وملح الطعام ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم طريقة عمل شوربة الطماطم المشوية والمقادير اللازمة لذلك والتي من الممكن تقديمها علي السفرة بجوار وجبة من الريش المشوية بصوص الباربكيو و طبق من فتة القرع بالخبز.

مقادير طريقة عمل شوربة الطماطم المشوية

نقدم لكم العديد من الوصفات مثل مقادير تحضير صينية الدجاج بالفرن ، ومن خلال فقرتنا نعرض لكم مقادير شوربة الطماطم المشوية كالآتي :

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

عدد ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل المقطع لشرائح.

عدد سبعة أكواب من الطماطم المعلبة.

عدد ثلاث أكواب من مرق الدجاج.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من الكزبرة المطحونة للتزيين.

ويمكنكم التعرف علي طريقة ومقادير عمل الأرز بالكاري من خلال موقعنا.

طريقة تحضير الشوربة

يمكنكم التعرف علي طريقة إعداد البطاطس المحشية ، ومن خلال هذه الفقرة نعرض لكم طريقة عمل شوربة الطماطم المشوية كالآتي :

في إناء مناسب علي النار نقوم بإذابة الزبدة علي درجة حرارة متوسطة.

نقوم بإضافة البصل علي الزبدة السائحة.

نقوم بإضافة مرق الدجاج بعد ذلك مع التقليب المستمر.

نقوم بوضع الطماطم المعلبة وعصير الطماطم علي الخليط السابق مع التقليب المستمر.

نضع الفلفل الأسود والملح علي الخليط مع استمرار التقليب.

نهدئ النار ونترك الخليط ليغلي لمدة أربعون دقيقة مع مراعاة التقليب المتفاوت علي فترات.

نفرغ القدر في وعاء الخلاط الكهربي ونقوم بفرمه أو بالطريقة اليدوية حتي نحصل علي قوام انسيابي وناعم.

نسكب الشوربة في أطباق التقديم ونزين وجه الشوربة بالكزبرة ونقدمها.

يمكن تقديم شوربة الطماطم بجوار أطباق رئيسية من ناجتس الدجاج المشوي وأطباق الأزر المعمر.