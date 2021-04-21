الوقت اللي بتقضيه بعد شغلك بيكون له تأثير كبير عليكي لأنك بعد الشغل لما بتروحي البيت بتحبي ترتاحي أو تاكلي أو حتي تريحي شوية علي الكنبة لكن لازم تعرفي إن الوقت مهم جدا ولو عوزة تكوني شخصية ناجحة فكل دقيقة مهمة جدا ليكي. وده مش معناه إنك تشتغلي طول اليوم لكن الوقت اللي بتقضيه بعد شغلك ممكن يطور من حياتك المهنية أو يقلل منها وده علي حسب الأنشطة اللي بتعمليها، وطريقة إدارتك لوقتك.. اعرفي معانا في المقال ده 5 حاجات تعمليها بعد الشغل عشان تقضي وقتك بشكل مفيد أكتر

5 حاجات تعمليها بعد الشغل عشان تقضي وقتك بشكل مفيد أكتر

1- التمرين

في شركات يابانية بيدربوا الموطفين عندها لأن التمرين بيخليكي تكوني صاحية ونشيطة ويخلصك من التوتر ده غير إنها طريقة عظيمة للطاقة اللي بتستخدميها في يومك، لأن التمرين هيزود إنتاجك ويخليكي تحققي أهدافك المهنية، فلو مفيش وقت تتمرني قبل الشغل أو أثناءه، حاولي على الأقل تتمرني نص ساعة في اليوم ولو تمارين بسيطة زي الجري في المكان أو نط الحبل، التمارين المنتظمة هتخليكي نشيطة أكتر وتخلي ذهنك صافي.

2- التواصل الاجتماعي

التواصل مع أهلك وأصحابك مهم جدا بعد الشغل، حاولي دايما تتواصلي مع أصحابك أو أي شخص تعرفيه ممكن يديكي أفكار وطاقة إيجابية، تقضية وقت مع الأهل والأصحاب له تأثير كبير جداً على صحتك النفسية والعقلية، وده هيكون له تأثير إيجابي على حياتك المهنية.

3- افصلي

بعد الشغل بتحتاجي تفصلي من الكمبيوتر والموبايل وأي أجهزة حواليكي عشان تقدر تجددي نشاطك وروحك وأفكارك، لكن لو حسيتي بأي ملل ممكن تقري كتاب في أي مجال، أو تلعبي مع اولادك مثلا، ولو اضطريتي ممكن تشوفي فيلم هادي روحه خفيفة بعدي عن الدراما والأكشن يهديكي ويديكي طاقة حلوة بعد الشغل.

4- اعملي خطط بكره

لو في حاجه عوزة تعمليها ديما حاولي تخططي لها قبل ماتعمليها عشان كل حاجه تكون جاهزة ومدروسة ولو فيه حاجه ناقصة تقدريتنجزيها وده بيوفرلك التوتر والخوف إنك تنسي حاجه، كمان بيخليكي منممة وبالتالي هتنجزي المطلوب منك في وقت أقل، وده معناه انك تلالاقي وقت لنفسك بعد الشغل.

5- ماتنسيش تنامي

لو عاوزة تكوني ناجحة لازم تنامي علي الأقل 8 ساعات لأن السهر لوقت متأخر مش مفيد لصحتك ولا لشغلك لأن النوم الكافي بيأثر علي المزاج والطاقة، وحرمانك من النوم للأسف ممكن يأثر علي حياتك ويسببلك مشاكل صحية خطيرة .

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