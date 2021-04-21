ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على التمر

تناول التمور عند الإفطار دوت الخليج واحدة من السنن النبوية التي يحرص الكثير من المسلمين على اتباعها، اقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن العلم أثبت أنها واحدة من العادات الصحية التي ينصح باتباعها بعد ساعات طويلة من الصيام لأنه غني بالألياف والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى والتي غالبا ما يفتقدها الجسم بعد فترة من الصيام عن تناول الطعام والشراب.

ويعد تناول التمور عند الإفطار واحدة من أسرع طرق تزويد الجسم بالألياف والمغذيات والسكريات التي يحتاج إليها بعد الصيام.

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على التمور