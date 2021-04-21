أطعمة تقوي المناعة وتعزز الأجسام المضادة لمواجهة كورونا

مع وصول اعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد الى ما يزيد عن 143 مليوم إصابة، ووفاة أكثر من 3 ملايين شخص بالفيروس التاجي، ما زال البحث جارياً عن كافة السبل المتاحة للوقاية من عدوى فيروس كورونا والاصابة بمرض كوفيد-19.

وفيما تستمر إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والحرص على نظافة اليدين بشكل مستمر، اضافة لأخ التطعيم باللقاحات المتوفرة، يبحث الناس عن أفضل الاطعمة التي يمكنها ليس فقط تقوية المناعة ضد فيروس كورونا وإنما أيضاً لتعزيز الاجسام المضادة في الجسم لوقت أطول.

ويفيد الخبراء أن فيتامين ب6 هو من الفيتامينات الاساسية لإنتاج الأجسام المضادة وتعزيز مناعة الجسم. ويعجز جسم الإنسان عن تصنيع هذا الفيتامين الحيوي، لذا يحتاج لتأمينه من خلال الأطعمة.

في موضوعنا اليوم، نستعرض لابرز اطعمة غنية بفيتامين ب6 تقوي المناعة وتعزز انتاج الاجسام المضادة في الجسم كما أوردها موقع صحيفة "النهار" اللبنانية" نقلاً عن موقع Tposante الفرنسي.

اطعمة تقوي المناعة وتعزز الاجسام المضادة لمواجهة كورونا

يمتاز فيتامين ب6 بأدوار هامة، فهو يساعد في استقلاب البروتينات وتفكيكها لأحماض أمينية، كما يحول الطعام إلى طاقة. ويُحسن فيتامين ب6 ايضاص عمل الجهاز المناعي من خلال انتاج الأجسام المضادة وتحسين امتصاص الفيتامين B12، إضافة إلى تقليل تقلصات العضلات وتشنجاتها.

وأي نقص في المستويات الطبيعية لفيتامين ب6 يمكن أن تؤدي الى فقر الدم، والمشاكل الجلدية، واضطرابات العين، وضعف العضلات.

ويمكن الحصول على فيتامين ب6 من خلال الاطعمة التالية:

الاسماك، والبروتين الكامل، والقمح، والخضروات كالبصل والسبانخ والجزر، والفاكهة مثل المشمش، ومشتقات الحليب، وصفار البيض، والجوز، والحبوب دوت الخليج مصادر غنية بفيتامين ب6.

يعد العدس من الاطعمة الغنية بفيتامين ب6، ويحتوي كل 100 جرام من هذا الصنف من البقول على 0.5 مللغرام من هذا الفيتامين. كما يعد مصدراً جيداً ومهماً لفيتامينات ب1 وب2 وب3 وب9، اضافة الى الالياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وهي عناصر مدعمة لصحة القلب وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والوقاية من امراض الاوعية الدموية.

الموز من الفواكه الغنية بمجموعة فيتامينات ب خصوصاً فيتامين ب6، ويوفر الموز 12.86% ( 0.18 ملغ لكل 100 جرام) من حاجتنا الغذائية لهذا الفيتامين. كما أنه مصدر ممتاز للطاقة لاحتوائه على البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد على تخزين البروتين في الجسم.

الافوكادو: فاكهة غنية بالعناصر الغذائية المختلفة ومنها فيتامين ب6 بكمية عالية، ما يجعل تناول الافوكادو وسيلة هامة لتقوية المناعة وإنتاج الاجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا.

وتحتوي حبة الافوكادو على 0.24 ملغرام من فيتامين ب6، أي ما يعادل نسبة 17.14% من القيمة الموصى بها يومياً.