6 مشروبات طبيعية للتخلص من الصداع في رمضان، وكما هو معلوم فإن الصداع النصفي او الشقيقة او الشفا هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بتكرر حالات معتدلة إلى شديدة من الصداع. وكثيرًا ما يحدث هذا الاضطراب مع عدد من أعراض الجهاز العصبي اللاإرادي.

ويعاني العديد من الصائمين من نوبات الصداع خلال شهر رمضان، ما يجعل الصيام مشقة كبيرة عليهم. وينصح الدكتور محمد زيدان، اخصائي طب الاسرة في مستشفى "ان ام سي رويال" الشارقة، الصائمين بضرورة تناول المواد النشوية التي تحتاج وقتاً أطول في الهضم والتقليل من المجهود السريع والمستمر والذي يستهلك جلوكوز الدم بسرعة.

اضافة الى الإقلال من استهلاك المنبهات قبل رمضان، تمهيداً للصيام الكامل عنها خلال نهار رمضان، و ترطيب الجسم باستمرار بالمياه، والتعود تدريجياً على النوم باكراً والاستيقاظ من جديد وقت الفجر للسحور، مع ضرورة الحصول على ساعات نوم كافية وجيدة، اضافة للاقلاع عن التدخين والانتظام في أخذ أدوية الصداع حسب استشارة الطبيب.

كما يساعد تناول بعض المشروبات الطبيعية في التخلص من الصداع في رمضان، وهو ما نتعرف عليه في موضوعنا اليوم.

6 مشروبات طبيعية للتخلص من الصداع في رمضان

لا بد من التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تناول هذه المشروبات وغيرها من الأطعمة التي يزعم أنها تساعد في التخلص من الصداع في رمضان كونه الشخص الأنسب لنصحكم في هذا المجال.

و6 مشروبات طبيعية للتخلص من الصداع في رمضان دوت الخليج التالية:

مشروب النعناع: معروف عن النعناع أنه مهدئ للمعدة ويساعد على التخلص من الصداع في رمضان بصورة فعالة اضافة لاضطرابات القولون والجهاز الهضمي.

ويمكن غلي اوراق النعناع مع الماء، ثم تصفيته وخلطه مع السكر او العسل وتناوله للتخفيف من الصداع.

القهوة: من مشروبات الكافيين المعروفة بتأثيرها الشديد في التنشيط والمساعدة في التخلص من الصداع في رمضان، وهي من منبهات الجهاز العصبي التي تزيد من إنتاج هرمون السيروتونين الذي يساعد الجسم على الاسترخاء، ما يقلل من الصداع.

لكن ينصح بالاعتدال في تناول القهوة كون الافراط في كميتها يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة سلبية.

الزنجبيل: يسهم تناول مشروب الزنجبيل في زيادة معدل ضخ الدم الى المخ، ما يساعد في التخلص من الصداع في رمضان ومشكلات الاعصاب التي تقف وراء الصداع. وكما القهوة، ينصح بالاعتدال في تناول الزنجبيل لما له من اضرار عكسية في حال تناوله بافراط. البابونج: من الاعشاب الغنية بالزيوت العطرية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية وعلى رأسها التخلص من الصداع في رمضان. ويساعد البابونج أيضاً في علاج مشكلات العضلات والأعصاب، وهو من المسكنات الطبيعية للألم خصوصاً الم البطن والدورة الشهرية. اليانسون: وهو من المشروبات الهامة التي تساعد في التخلص من الصداع في رمضان وإرخاء الاعصاب والمساعدة على النوم الجيد. ويعد اليانسون من المهدئات الطبيعية مثل البابونج، إذ يعمل على تسكين الالم بشكل فعال وسريع. الماء: لا شك في أن الماء يجب أن يأتي على رأس قائمة مشروبات طبيعية للتخلص من الصداع في رمضان، لكن اخترنا الاحتفاظ به للنهاية لمعرفتنا أن الكثيرين يعلمون أهمية الماء في التخلص من الصداع الناجم عن الجفاف في رمضان.

لذا نعود ونكرر النصيحة ذاتها، بضرورة تناول بين 6-8 اكواب من الماء بين وجبتي الافطار والسحور كل يوم لتجنب الصداع في رمضان.