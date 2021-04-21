طريقة عمل كبة البطاطس بدون قلي بطريقة شهية

طريقة عمل كبة البطاطس تعتبر من أكثر المقبلات التى يحب تناولها الكثير من الأشخاص ولها مذاق شهي ومميز ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيز ويحب تناولها كثير من الأطفال، وهي تكون عبارة بطاطس مسلوقة ويتم اخلطها مع البصل والبقدونس والتوابل والبرغل ويتم تشكيلها ثم يتم قليها أو شويها في الفرن، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل كبة البطاطس دون قلي في المنزل بمكونات بسيطة.

عمل كبة البطاطس

المكونات، 2 حبة بطاطس مقشرة نصف كوب برغل أبيض ملعقة بصل أخضر مقطع ناعم ملعقتين بقدونس ملعقة معجون طماطم ملعقة ملح ربع ملعقة كمون ملعقة فلفل أسود.

طريقة تجهيز كبة البطاطس

في الخطوة الأولى نقوم بسلق البطاطس في ماء وملح وبعد ذلك يتم تصفيتها وتقشيرها ثم يتم هرسها ووضع عليها البرغل المطحون ثم نبدأ بوضع البصل الأخضر المقطع قطع ناعمة والبقدونس، ونضيف عليها معجون الطماطم ثم نبدأ بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون.

بعد ذلك سوف نبدأ بعمل أقراص كبة البطاطس ويتم وضعها في طبق مناسب ثم يتم وضعها في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي ثم يتم إخراجها من الفرن ووضعها في أطباق التقديم وتناولها.

عمل بطاطس مقلية بالجبنة البارميزان

المكونات، ثلاث حبات من البطاطس المقشرة نصف كوب من الزيتون وملعقتين جبن بارميزان نصف ملعقة ملح ربع ملعقة فلفل أسود ملعقتين بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

أولا يتم نقع البطاطس في الماء لمدة نصف ساعة ثم يتم تصفيتها والبدء بتقطيع البطاطس وتحميرها في الزيت لمدة عشر دقائق حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نقوم بوضع في أطباق التقديم نضيف إليها الملح والفلفل ثم نبدأ بتوزيع جبن البارميزان على البطاطس وأضافة القليل من البقدونس المفروم وتناولها وبالهناء والشفاء.