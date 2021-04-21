اسرار عمل عيش الشاورما والسندويتشات السوري جاهز فى اقل من 10دقايق فى المقلاة

عمل عيش الشاورما والسندويتشات السوري، العيش السوري من ضمن المخبوزات المهمة حيث له طعم شهي ويتميز بالخفة وسهولة إعداده ويدخل في الكثير من الوصفات والأكلات الجاهزة السريعة وخاصة السندويتشات السوري لذلك هو مطلوب جدًا لذا اليكم بعض الوصفات لتحضيره في المنزل.

طريقة عمل عيش الشاورما والسندويتشات السوري في المنزل

مكونات العيش السوري

٣ أكواب دقيق فاخر.

ربع كوب زيت.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة بكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب ماء دافئ.

نصف كوب حليب دافئ.

طريقة تحضير العيش السوري

في وعاء كبير للعجن نضع المكونات الجافة كلها وخلطهم معًا ثم وضع الزيت مع التقليب المستمر حتى يشربه كله ثم نبدأ بإضافة الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر ونبدأ بإضافة الماء مع الاستمرار في العجن لمدة عشر دقائق.

تغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ ثم تركها ترتفع ويتضاعف حجمها وتشكيلها بعد ذلك إلى كرات صغيرة يمكن فردها بسهولة.

نسخن الطاسة بجانبنا على نار هادئة ثم نبدأ بوضع العيش علية وناكه حتى يأخذ اللون الذهبي الخفيف من أسفل ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي من أعلى.

تكرار هذه العملية حتى الانتهاء من الكمية وهكذا يكون تم الإعداد.

أسهل طريقة لتحضير العيش السوري في المنزل

المكونات العيش السوري في المنزل

٤ أكواب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة خميرة.

ملعقة بكينج بودر.

نصف كوب زيت.

كوب من الحليب.

طريقة تحضير العيش السوري في المنزل

في العجان نضع الدقيق والمكونات الجافة ونخلطهم معًا ونضيف الزيت إليهم مع التقليب تمامًا.

نبدأ بإضافة الحليب تدريجيًا مع العجن لمدة عشر دقائق حتى الحصول على عجينة طرية غير لاصقة يسهل تشكيلها.

ترك العجينة ترتفع ويتضاعف حجمها وتشكيلها كرات وفردها وتسخين مقلاة على النار ووضع العيش بها حتى يأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل.

وهكذا يكون جاهز للتقديم أو الوصفات.