طريقة عمل المدلل البحريني في عزومات رمضان

طريقة عمل المدلل البحريني، يمكنكم تجهيز المدلل البحريني في المنزل بطريقة شهية وهي من الأكلات المشهورة كثيرا في مملكة البحرين ويحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الهامة للجسم، وبالتالي سوف نوضح لكم من خلاله القادمة على طريقة تجهيز المدلل البحرين بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز الشهي طريقة وتقديمها لعائلته.

طريقة عمل المدلل البحريني

المكونات: ثلاث أكواب من الأرز البسمتي حبة بصل كبيرة 2 عود قرفة كيلو دجاج 10 فصوص ملعقتين ملح 2 ونصف كوب بقدونس كوب نصف شبت 2 فص ثوم 2 حبه بصل مقطعه ملعقتين زيت ربع ملعقة فلفل أسود 2 كوب ملعقة هيل فلفل أسود ملعقة كزبرة ملعقة كمون ست ملاعق سماق كوب جبنة كاسات ثلاثة أكواب كريمة حامضة.

طريقة تجهيز المدلل البحرين

في الخطوة الأولى يتم غسل الأرز بالماء وضع عليه ملعقة من الملح ويتم شطف الدجاج ووضع عليها الماء ويترك على النار حتى ينضج ثم نبدأ بوضع البصل والملح والقرفه والهيل، ويترك حتى ينضج الدجاج بعد ذلك يتم تصفيته والتخلص من العظم وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

في الخطوة التالية نقوم تجهيز وعاء ونضع في سبع أكواب من الماء وبعد أن تغلي نضع الملح والأرض البرسيم الأرز حتى يتشرب يتم تصفيته ويترك حتى يبرد ثم بعد ذلك نضع الخبز في طبق ونضيف إليها البقدونس والشبت وتقليبه قليلا ثم نقوم بتسخين الزيت في المقلاة.

ونضع البصل بعد أن يصبح ذهبي نقوم بوضع الدجاج والملح والفلفل والمشروم والثوم وتقلب المكونات ونضعها الكزبرة والكمون وبعد أن تقلب المكونات مع بعضها نبدأ بوضع البقدونس والشبت ويقوم بتسخين الفرن ونضع هذه المكونات في طبق كبير ثم نضع باقي نصف كمية الأرز ونضع فوقه الدجاج والبصل ثم نقوم بتقليب الكريمة مع الجبن حتى تتجانس ثم نقوم بإضافتها على الأرز حتى يغطى الأرز ثم نضعها فى الفرن بعد تغطيتها وبعد أن يتحمر وجهها نقوم بوضع الثوم والبصل المقلي ويتم تقديمها وتناولها وبالهناء والشفاء.