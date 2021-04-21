خطوات عمل الكنافة الأصلية بطريقة زمان وسر لونها الذهبي المميز

خطوات عمل الكنافة الأصلية بطريقة زمان وسر لونها المميز نقدمها إليكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، حيث تعد الكنافة واحدة من أهم وألذ أنواع الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان الكريم، مثل القطايف فلا تخلو أي مائدة أو سفره منها خلال ال30 يوم، ومؤخراً تم عمل الكنافة بالكثير من الطرق والنكهات المختلف والمتنوعة مثل الكنافة بالمانجا، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالقشطة، ولكن الجميع يريد الحصول على وصفة الكنافة الأصلية بطريقة زمان وما هو سر لونها الذهبي المميز، تابعونا لتتعرفوا عليها. وصفة الكنافة الأصلية بطريقة زمان وصفة الكنافة الأصلية بطريقة زمان المكونات: نصف كيلو من الكنافة.

كوب إلا ربع من السكر البودر” 85 جرام”.

كوب من السمنة المذابة” 250 جرام”. مكونات الحشو: نصف كوب من القشطة.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

2 كوب كبير من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل كنافة زمان بالطريقة الأصلية أولا يتم فرم الكنافة إلى قطع صغيرة أو تقطيعها بالمقص لتكون مثل الطريقة القديمة تماماً.

بعد ذلك يتم إضافة السكر على الكنافة، ثم يتم إضافة السمنة عليهم، ويتم فركهم جيداً باليد حتى تتشرب الكنافة كافة كمية السكر البودر وكمية السمنة، وتتغلف جيداً.

أحضري صينية كبيرة الحجم، وأضيفي بها طبقة سميكة من السمنة المذابة على كافة أطراق الصينية.

أبدئي بإضافة نصف كمية الكنافة فى الصينية ويتم ضغطها بشكل كبير حتى تصبح متماسكة.

ابدئي فى تحضير القشطة الخاصة بالحشو من خلال وضع النشا والحليب فى وعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

وعندما يبدأ القوام فى أن يثقل أضيفي الفانيليا ونصف كوب القشطة، واخفقي المكونات لمدة دقيقتين.

ابدئي بوضع الحشو على طبقة الكنافة مع مراعاة البعد عن الأطراف قليلاً.

ويمكن وضع كمية من المكسرات المفضلة لديكي فيها.

ابدئي بإضافة الجزء المتبقي من الكنافة على الوجه واضغطيها قليلاً باليد. خطوات عمل كنافة زمان بالطريقة الأصلية أما عن طريقة التسوية، عليكي تسخين الفرن على درجة حرارة 200 لمدة خمسة دقائق، ثم ضعي الكنافة فى الفرن فى الرف المتوسط، واتركيها لمدة 12 دقيقة، ثم لاحظي الأطراف إذا فصلت عن الصينية أم لا، إذا فصلت تكون نضجت وأخذت لون ذهبي جميل، وتترك تحت الشواية لتأخذ لون من الأعلى، ثم توضع عليها الشربات الثقلية وتترك قليلاً حتى تبرد وتقدم. الوسوم

خطوات عمل الكنافة الأصلية بطريقة زمان وسر لونها المميز نقدمها إليكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، حيث تعد الكنافة واحدة من أهم وألذ أنواع الحلويات التي يتم إعدادها في شهر رمضان الكريم، مثل القطايف فلا تخلو أي مائدة أو سفره منها خلال ال30 يوم، ومؤخراً تم عمل الكنافة بالكثير من الطرق والنكهات المختلف والمتنوعة مثل الكنافة بالمانجا، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالقشطة، ولكن الجميع يريد الحصول على وصفة الكنافة الأصلية بطريقة زمان وما هو سر لونها الذهبي المميز، تابعونا لتتعرفوا عليها. وصفة الكنافة الأصلية بطريقة زمان وصفة الكنافة الأصلية بطريقة زمان المكونات: نصف كيلو من الكنافة.

كوب إلا ربع من السكر البودر” 85 جرام”.

كوب من السمنة المذابة” 250 جرام”. مكونات الحشو: نصف كوب من القشطة.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

2 كوب كبير من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات عمل كنافة زمان بالطريقة الأصلية أولا يتم فرم الكنافة إلى قطع صغيرة أو تقطيعها بالمقص لتكون مثل الطريقة القديمة تماماً.

بعد ذلك يتم إضافة السكر على الكنافة، ثم يتم إضافة السمنة عليهم، ويتم فركهم جيداً باليد حتى تتشرب الكنافة كافة كمية السكر البودر وكمية السمنة، وتتغلف جيداً.

أحضري صينية كبيرة الحجم، وأضيفي بها طبقة سميكة من السمنة المذابة على كافة أطراق الصينية.

أبدئي بإضافة نصف كمية الكنافة فى الصينية ويتم ضغطها بشكل كبير حتى تصبح متماسكة.

ابدئي فى تحضير القشطة الخاصة بالحشو من خلال وضع النشا والحليب فى وعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

وعندما يبدأ القوام فى أن يثقل أضيفي الفانيليا ونصف كوب القشطة، واخفقي المكونات لمدة دقيقتين.

ابدئي بوضع الحشو على طبقة الكنافة مع مراعاة البعد عن الأطراف قليلاً.

ويمكن وضع كمية من المكسرات المفضلة لديكي فيها.

ابدئي بإضافة الجزء المتبقي من الكنافة على الوجه واضغطيها قليلاً باليد. خطوات عمل كنافة زمان بالطريقة الأصلية أما عن طريقة التسوية، عليكي تسخين الفرن على درجة حرارة 200 لمدة خمسة دقائق، ثم ضعي الكنافة فى الفرن فى الرف المتوسط، واتركيها لمدة 12 دقيقة، ثم لاحظي الأطراف إذا فصلت عن الصينية أم لا، إذا فصلت تكون نضجت وأخذت لون ذهبي جميل، وتترك تحت الشواية لتأخذ لون من الأعلى، ثم توضع عليها الشربات الثقلية وتترك قليلاً حتى تبرد وتقدم.

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