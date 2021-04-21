سر عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت بتكات واسرار الحلواني بأسهل طريقه بالخطوات

سر عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت، تعتبر من الأشياء المطلوبة بكثرة هذه الأيام خاصة في هذا الأيام المباركة حيث يبحث الكثير عن وصفات الكنافة ولكن يحتاجون وصفات الدايت لذلك تابعونا لنتعرف على طريقة تحضير الكنافة والتي تناسب الدايت. سر عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت سر عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت مكونات عمل الكنافة العثمانية للدايت ربع كيلو كنافة.

القليل من الزبدة.

٢ كوب ماء.

كوب لبن بودرة خالي الدسم.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

خمس شرائح من التوست الأبيض.

مكسرات حسب الرغبة.

شراب يجهز بسكر دايت. طريقة تحضير عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت في صينيتين متوسطتين يتم فرد الكنافة طبقة رقيقة ووضعهم في الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركها حتى تتحمر.

نقوم بتقطيع حوافي التوست وخلطه مع الماء واللبن البودرة والنشا لمدة عشر دقائق ووضعهم في الخلاط وضربهم معًا.

رفع الخليط على النار حتى الغليان ثم تركه حتى يبرد بعض الشيء.

في احدى الصواني نضع الشربات على الكنافة ثم نضع القشطة وعليها الطبقة الأخرى من الكنافة ورش المكسرات وباقي الشربات على الوجه وهكذا تكون جاهز للتقديم. طريقة أخرى لعمل الكنافة العثمانية مكونات عمل الكنافة العثمانية للدايتطريقة تحضير عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايتطريقة أخرى لعمل الكنافة العثمانية مكونات عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت نصف كيلو كنافة.

القليل من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة دقيق.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

٣ ملاعق سكر.

٢ كوب حليب.

كوب كريمة مخفوقة. طريقة تحضير عمل الكنافة للدايت وضع الحليب والسكر والنشا وتقليبهم معًا ووضعهم على النار حتى الغليان والحصول على القوام المناسب ثم تركها حتى تهدأ.

في صينيتين نضع في كل منهما نصف كمية الكنافة ووضعها في الفرن حتى تتحمر.

وضع الكنافة من أحد الصواني في قالب ووضع القشطة عليها ثم وضع طبقة الكنافة الأخرى وصب الشربات عليهم من أعلى ووضع المكسرات حسب الرغبة وهكذا تكون جاهز للتقديم. مكونات عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايتطريقة تحضير عمل الكنافة للدايت الوسوم

سر عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت، تعتبر من الأشياء المطلوبة بكثرة هذه الأيام خاصة في هذا الأيام المباركة حيث يبحث الكثير عن وصفات الكنافة ولكن يحتاجون وصفات الدايت لذلك تابعونا لنتعرف على طريقة تحضير الكنافة والتي تناسب الدايت. سر عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت سر عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت مكونات عمل الكنافة العثمانية للدايت ربع كيلو كنافة.

القليل من الزبدة.

٢ كوب ماء.

كوب لبن بودرة خالي الدسم.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

خمس شرائح من التوست الأبيض.

مكسرات حسب الرغبة.

شراب يجهز بسكر دايت. طريقة تحضير عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت في صينيتين متوسطتين يتم فرد الكنافة طبقة رقيقة ووضعهم في الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركها حتى تتحمر.

نقوم بتقطيع حوافي التوست وخلطه مع الماء واللبن البودرة والنشا لمدة عشر دقائق ووضعهم في الخلاط وضربهم معًا.

رفع الخليط على النار حتى الغليان ثم تركه حتى يبرد بعض الشيء.

في احدى الصواني نضع الشربات على الكنافة ثم نضع القشطة وعليها الطبقة الأخرى من الكنافة ورش المكسرات وباقي الشربات على الوجه وهكذا تكون جاهز للتقديم. طريقة أخرى لعمل الكنافة العثمانية مكونات عمل الكنافة العثمانية للدايتطريقة تحضير عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايتطريقة أخرى لعمل الكنافة العثمانية مكونات عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايت نصف كيلو كنافة.

القليل من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة دقيق.

٢ ملعقة كبيرة نشا.

٣ ملاعق سكر.

٢ كوب حليب.

كوب كريمة مخفوقة. طريقة تحضير عمل الكنافة للدايت وضع الحليب والسكر والنشا وتقليبهم معًا ووضعهم على النار حتى الغليان والحصول على القوام المناسب ثم تركها حتى تهدأ.

في صينيتين نضع في كل منهما نصف كمية الكنافة ووضعها في الفرن حتى تتحمر.

وضع الكنافة من أحد الصواني في قالب ووضع القشطة عليها ثم وضع طبقة الكنافة الأخرى وصب الشربات عليهم من أعلى ووضع المكسرات حسب الرغبة وهكذا تكون جاهز للتقديم. مكونات عمل الكنافة العثمانية بالقشطة للدايتطريقة تحضير عمل الكنافة للدايت

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