أفضل طريقة تحضرى بيها طاجن الكباب الحلة زى المطاعم

طاجن الكباب الحلة ،من الأكلات الشهيرة التي تدخل اللحمة في تكوينها حيث يمل الكثير من الطرق التقليدية الحمة وخاصة الأطفال لذلك نبحث عن طرق مختلفة لطرحها وتكون شهية ونستفاد بالقيمة الغذائية لها أيضًا. طريقة طاجن الكباب الحلة طريقة طاجن الكباب الحلة مكونات عمل طاجن الكباب الحلة كيلو لحمة.

كيلو بصل مفروم.

٢ حبة طماطم.

٣ حبات فلفل رومي.

بهارات لحمة وفلفل أسود وملح.

عود قرفة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا. طريقة تحضير طاجن الكباب يتم تقطيع اللحمة لمكعبات وفي إناء على النار نضع بعض الزيت ونضع اللحمة فيها مع التقليب حوالي خمس دقائق ثم تنزيلها من على النار وفي الاناء نضع البصل مع الزيت ونستمر في التقليب حتى يذبل.

في الطاجن نضع البصل واللحمة والبهارات والطماطم مقطعة مكعبات والفلفل وخلطهم معًا ووضع ٢ كوب ماء عليهم وتغليف الطاجن بورق الألومنيوم ثم وضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عندما ينتهي الطاجن من الاستواء نضع بداخلة قطعة فحم مشتعلة وتعطيها بملعقة زيت ونحكم الإغلاق على الطاجن حتى يكتسب رائحة الشواء من الفحم وهكذا يكون جاهز للتقديم. طريقة عمل طاجن الكباب الحلة في المنزل طريقة تحضير طاجن الكبابطريقة عمل طاجن الكباب الحلة في المنزل مكونات طاجن الكباب كيلو لحمة مكعبات.

٢ حبة بطاطس مكعبات.

نصف كيلو بصل شرائح.

بهارات وفلفل أسود وملح حسب الرغبة.

عود قرفة.

نصف كوب زبدة على سمنه.

٢ فص ثوم كبير مفروم. طريقة تحضير طاجن الكباب الحلة في إناء على النار نضع فيه الزبدة وننزل عليه باللحمة مع التقليب لثلاث دقائق ثم ننزل بالبصل مع التقليب لبعض الدقائق ثم نضع البهارات مع التقليب ونتركه يغلي لمدة ٢٠ دقيقة ويمكن وضع بعض الماء أن احتاج لذلك.

نحضر طاجن ونضع البطاطس في الأسفل ونضع فوقها خلطة اللحمة بالبصل ونضع عليها نصف كوب ماء ونغلفها بورق الألومنيوم تمامًا وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تستوي وتكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير طاجن الكباب الحلة الوسوم

طاجن الكباب الحلة ،من الأكلات الشهيرة التي تدخل اللحمة في تكوينها حيث يمل الكثير من الطرق التقليدية الحمة وخاصة الأطفال لذلك نبحث عن طرق مختلفة لطرحها وتكون شهية ونستفاد بالقيمة الغذائية لها أيضًا. طريقة طاجن الكباب الحلة طريقة طاجن الكباب الحلة مكونات عمل طاجن الكباب الحلة كيلو لحمة.

كيلو بصل مفروم.

٢ حبة طماطم.

٣ حبات فلفل رومي.

بهارات لحمة وفلفل أسود وملح.

عود قرفة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا. طريقة تحضير طاجن الكباب يتم تقطيع اللحمة لمكعبات وفي إناء على النار نضع بعض الزيت ونضع اللحمة فيها مع التقليب حوالي خمس دقائق ثم تنزيلها من على النار وفي الاناء نضع البصل مع الزيت ونستمر في التقليب حتى يذبل.

في الطاجن نضع البصل واللحمة والبهارات والطماطم مقطعة مكعبات والفلفل وخلطهم معًا ووضع ٢ كوب ماء عليهم وتغليف الطاجن بورق الألومنيوم ثم وضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عندما ينتهي الطاجن من الاستواء نضع بداخلة قطعة فحم مشتعلة وتعطيها بملعقة زيت ونحكم الإغلاق على الطاجن حتى يكتسب رائحة الشواء من الفحم وهكذا يكون جاهز للتقديم. طريقة عمل طاجن الكباب الحلة في المنزل طريقة تحضير طاجن الكبابطريقة عمل طاجن الكباب الحلة في المنزل مكونات طاجن الكباب كيلو لحمة مكعبات.

٢ حبة بطاطس مكعبات.

نصف كيلو بصل شرائح.

بهارات وفلفل أسود وملح حسب الرغبة.

عود قرفة.

نصف كوب زبدة على سمنه.

٢ فص ثوم كبير مفروم. طريقة تحضير طاجن الكباب الحلة في إناء على النار نضع فيه الزبدة وننزل عليه باللحمة مع التقليب لثلاث دقائق ثم ننزل بالبصل مع التقليب لبعض الدقائق ثم نضع البهارات مع التقليب ونتركه يغلي لمدة ٢٠ دقيقة ويمكن وضع بعض الماء أن احتاج لذلك.

نحضر طاجن ونضع البطاطس في الأسفل ونضع فوقها خلطة اللحمة بالبصل ونضع عليها نصف كوب ماء ونغلفها بورق الألومنيوم تمامًا وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تستوي وتكون جاهزة للتقديم. طريقة تحضير طاجن الكباب الحلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة تحضرى بيها طاجن الكباب الحلة زى المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.