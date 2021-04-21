كيفية تحضير البطاطس البانية بطريقة مقرمشة ومذاق لذيذ

عندما يتم ذكر الوجبات متعددة الإستخدام تأتي البطاطس في مقدمة تلك الوجبات يمكن أن نجد البطاطس في أكثر من مئة وجبه مثل البطاطس المقلية أو البطاطس كوجبه أساسية بجانب الدجاج المشوي والأرز أو البطاطس المشوية وغيرهم من إبداعات المطبخ التي تحاول الأمهات يومياً الإبداع والتطور من خلالها وظهرت طرق جديده حديثة أصبح الإقبال عليها كبير مثل البطاطس البانية التي ظهرت بتتبيلة من مشتقات تتبيلة الدجاج واللحوم والتي تكتسب مذاقاّ شهياً وذو نكهات رائعة حسب المكونات المضافة والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البطاطس البانية طريقة تحضير البطاطس البانية المكونات: اربعة حبات كبيرة الحجم من البطاطس المسلوقة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة الناعمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

كأس من البقسماط المفروم.

ملعقة من الملح وأخري من الفلفل الأسود.

نصف كأس من الدقيق.

اثنين وحدات من البيض.

نصف كأس زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: نحضر طبق كبير ونقوم بهرس البطاطس المسلوقة حتى تصبح ناعمة، نبدأ بإضافة باقي المكونات من الزبادي بحيث تكون طازجة ونسكب الزبدة بعد إذابتها وتقليب المكونات معاً. نقوم بوضع خلطة البقسماط والبهارات من الفلفل الأسود والملح ونستمر بالتقليب حتى تصبح جميع المكونات متماسكة. نضع طبق البطاطس مع الخليط جانباً ونقوم بتحضير طبق للبيض ثم نقوم بإخفاق البيض ونضع الفلفل الأسود مع البيض ثم نبدأ بتشكيل البطاطس على هيئة أصابع وكرات دائرية ونقوم بوضع كرات البطاطس في طبق البيض وإخراجها سريعاً بحيث يتم إغماس البطاطس من الخارج في البيض ثم نقوم بوضعها في المقلاة ونقوم بتكرار هذه العملية حتى الإنتهاء من خليط البطاطس وتقليب البطاطس حتى يتم نضجها جيداً، نقوم بإخراجها على ورق خارجي حتى نتخلص من الزيت ويتم تقديمها مباشرة حتى يتم تناولها ساخنة. طريقة التحضير: الوسوم

عندما يتم ذكر الوجبات متعددة الإستخدام تأتي البطاطس في مقدمة تلك الوجبات يمكن أن نجد البطاطس في أكثر من مئة وجبه مثل البطاطس المقلية أو البطاطس كوجبه أساسية بجانب الدجاج المشوي والأرز أو البطاطس المشوية وغيرهم من إبداعات المطبخ التي تحاول الأمهات يومياً الإبداع والتطور من خلالها وظهرت طرق جديده حديثة أصبح الإقبال عليها كبير مثل البطاطس البانية التي ظهرت بتتبيلة من مشتقات تتبيلة الدجاج واللحوم والتي تكتسب مذاقاّ شهياً وذو نكهات رائعة حسب المكونات المضافة والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البطاطس البانية طريقة تحضير البطاطس البانية المكونات: اربعة حبات كبيرة الحجم من البطاطس المسلوقة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة الناعمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

كأس من البقسماط المفروم.

ملعقة من الملح وأخري من الفلفل الأسود.

نصف كأس من الدقيق.

اثنين وحدات من البيض.

نصف كأس زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: نحضر طبق كبير ونقوم بهرس البطاطس المسلوقة حتى تصبح ناعمة، نبدأ بإضافة باقي المكونات من الزبادي بحيث تكون طازجة ونسكب الزبدة بعد إذابتها وتقليب المكونات معاً. نقوم بوضع خلطة البقسماط والبهارات من الفلفل الأسود والملح ونستمر بالتقليب حتى تصبح جميع المكونات متماسكة. نضع طبق البطاطس مع الخليط جانباً ونقوم بتحضير طبق للبيض ثم نقوم بإخفاق البيض ونضع الفلفل الأسود مع البيض ثم نبدأ بتشكيل البطاطس على هيئة أصابع وكرات دائرية ونقوم بوضع كرات البطاطس في طبق البيض وإخراجها سريعاً بحيث يتم إغماس البطاطس من الخارج في البيض ثم نقوم بوضعها في المقلاة ونقوم بتكرار هذه العملية حتى الإنتهاء من خليط البطاطس وتقليب البطاطس حتى يتم نضجها جيداً، نقوم بإخراجها على ورق خارجي حتى نتخلص من الزيت ويتم تقديمها مباشرة حتى يتم تناولها ساخنة. طريقة التحضير:

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