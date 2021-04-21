بمكونات بسيطة اصنعي شرائح اللازانيا في البيت

اللازانيا من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، وهي إيطالية المنشأ تشبه عجينتها المعكرونة الإيطالية، ويتم حشو شرائح اللازانيا بعدة حشوات مختلفة منها اللحم المفروم والدجاج وأيضا الجمبري ويفضلها البعض باضافة السبانخ، ويمكن تجهيز عجينة اللازانيا في المنزل بمكونات بسيطة لا يخلو أي مطبخ منها.

بمكونات بسيطة يمكن تجهيز عجينة اللازانيا في المنزل بخطوات سهلة

٢.٥ كوب من الدقيق.

٤ بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة زيت.

رشة ملح.

يتم مزج كل المكونات ووضعها في العجان الكهربائي لمدة ١٠ دقائق حتى تتماسك العجينة، ونتركها ١٠ دقائق لترتاح، ونقسم العجينة لأربع قطع متساوية الحجم، ويتم فرد كل قطعة من العجين بماكينة فرد المخبوزات ونتركها في الشمس لمدة ٣٠ دقيقة، ثم نقلبها على الوجه الآخر لمدة ٣٠ دقيقة وبهذا نكوم انتهينا من عمل شرائح اللازانيا .

ضع تلات معالق من الدقيق مع لتر من اللبن ورشة من الملح على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام تمام ونتركه.

تحضير اللحم المفروم نضع ملعقة كبيرة من الزبدة و الزيت في إناء على النار ونضيف البصل المفروم حتى يتحول لونه للأصفر و نضيف اللحم المفروم والبهارات ثم الطماطم ونتركها على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ١٠ دقائق.

نضع في الصينية طبقة بسيطة من البشاميل المعد سابقا، ثم اللازانيا بدون سلق ومرة أخرى بشاميل وبعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونستمر في تكرار نفس الخطوات لعمل طبقات متشابهة وأخيرا بطبقة من البشاميل وعليها أي نوع جبن تفضليها رومي أو موتزاريلا أو بارميزان ويتم وضعها بالفرن نصف ساعة على ١٨٠ درجة، ويمكن اختبار درجة اكتمال التسوية بادخال سكينه فيها نجد اللازانيا استوت ويفضل أن نتركها خارج الفرن لمدة ١٥ دقائق حتى تتماسك وبذلك تصبح اللازانيا جاهزة للتقديم.