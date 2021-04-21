طريقة عمل البامية بالفراخ واللحمة بطعم مميز

طريقة عمل البامية الأكلة الصيفية التي يعشقها الجميع، ويمكن تفريزها وتخزينها وأكلها في أي وقت من فصول السنة، ومن فوائدها احتواءها على حمض الفوليك الذي يمنع والعياذ بالله تشوه الجنين فترة الحمل، وتقلل من حدة التوتر وتحتوي على نسبة عالية من الألياف لمن يتبع حمية غذائية لعدم أحتواءها على أي نسبة من الدهون وتحسن من نسبة ضغط السكر والكوليسترول في الدم وغنية بمضادات الأكسدة وتخفف من خطر الإصابة بمرض السرطان والكبد وتمنع نقص الكالسيوم من الجسم ولها عشاقها الذين يفضلون تناولها باللحم الضأن،تحديدا ولها طرق مختلفة في طريقة الإعداد مثل البامية بقطع البتلو، باللحم المفروم، ويكة، وبالفراخ. طريقة عمل البامية طريقة عمل البامية طريقة عمل البامية بالفراخ طريقة عمل البامية بالفراخ المكونات كيلو بامية.

فرخه كاملة.

كيلو طماطم عصير.

بصلة كبيرة مفرومة.

جزرة مقطعه حلقات.

ملعقتان كبيرة معجون طماطم.

ملعقه صغيرة روز ميري.

ملعقة صغيرة عسل أبيض

ملعقة صغيرة دبس رمان (اختياري).

مكعب ماجي.

لسان عصفور.

ورق لوري.

ملعقه صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

أربع قرون فلفل حار أخضر وأحمر.

سمن. طريقة التحضير نغسل البامية جيدا وتترك لتصفي بعض الوقت.

تقمع البامية بإزالة الرأس والطرف.

نقطع الفلفل حلقات.

نضع حله مناسبة عميقة على نار هادئة.

نضيف ملعقة سمن كبيرة ثم نضيف البصل ونتركه مع التقليب المستمر.

يضاف عصير الطماطم عندما يصبح لون البصل ذهبي.

نضيف التوابل ملح وفلفل أسود وكسبرة ناشفة.

نترك الصلصة قليلا علي النار.

نضيف البامية والفلفل علي الصلصة. طريقة عمل شوربة الفراخ طريقة التحضيرطريقة عمل شوربة الفراخ نغسل الفراخ جيدا.

نضع الفلفل الأسود الملح علي البصل ونقلبهم.

نضع حله بها ماء ثم نضيف الحبهان وورق اللوري.

نحضر الفراخ ثم نحشى البصل بين الجلد واللحم وبداخلها قبل وضعها في الحلة.

نضع حلقات الجزر ومكعب المرق.

نترك الفراخ على النار إلى أن تنضج وترفع من النار.

نحضر وعاء عميق ونضع معجون الطماطم ثم العسل الأبيض ثم دبس الرمان والرزو ميري.

نقلبهم جيدا ونحضر فرشاة وندهن الفرخة من جميع الجوانب وندخلها الفرن.

نضع حله صغيرة ثم نضيف ملعقة سمن ثم لسان العصفور.

ونشوحهم ثم نصب المرقة ونتركها إلى تنضج.

تغرف الشوربة والبامية وتقدم ساخنه ويقدم بجانبها عيش بلدي. طريقة عمل البامية باللحمة طريقة عمل البامية باللحمة المكونات كيلو بامية.

كيلو لحم حسب الرغبة.

كيلو طماطم عصير.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقه صغيرة روز ماري.

مكعب ماجي.

لسان عصفور.

ورق لوري.

ملعقه صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

أربع قرون فلفل حار أخضر وأحمر.

سمن. طريقة التحضير نغسل البامية جيدا وتترك لتصفي بعض الوقت.

تقمع البامية بإزالة الرأس والطرف.

نقطع الفلفل حلقات.

نضع حله مناسبة عميقة على نار هادئة.

نضيف ملعقة سمن كبيرة ثم نضيف البصل ونتركه مع التقليب المستمر.

يضاف عصير الطماطم عندما يصبح لون البصل ذهبي.

نضيف التوابل ملح وفلفل أسود وكسبرة ناشفة.

نترك الصلصة قليلا علي النار.

نضيف البامية والفلفل علي الصلصة. طريقة عمل شوربة اللحم المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل شوربة اللحم نضع حلة على نار هادئة ثم نضيف اللحم ونقلبه قليلا ثم نضيف الفلفل الأسود ولا نضيف أي ماده دهنية.

نضع ماء مغلي علي اللحم ثم البصل، مكعب المرق، ورق لوري، الحبهان.

وتترك علي النار ولا نضيف الملح إلى أن ينضج اللحم.

وتقدم ساخنة الشوربة مع البامية.

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