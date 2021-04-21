تعرف علي أهم فوائد القرنفل فهو نبات رائع .. وهل له من اضرار

فوائد القرنفل كثيرة ومتعددة، فهو أحد النباتات الطبيعية التي عرفت منذ القدم بخصائصها العلاجية ودورها الكبير في علاج الكثير من الأمراض، ويدخل في العديد من الاستخدامات وذلك بسبب محتواه من العناصر الغذائية، وإليكم ايضا أهم فوائد الثوم .

نبات القرنفل

هو عبارة عن نبات ينمو في صورة شجرة مخروطية الشكل ودائمة الخضرة ومزهرة، ويتميز برائحته العطرية القوية، ويعتبر من أشهر وأقدم التوابل وبذوره تشبه المسامير ولونها أحمر ويتحول للبني، ويطلق عليه المسمار والهويدي في جزيرة العرب.

له أهمية كبيرة في الطب البديل بسبب قيمته الغذائية، حيث إنه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن مثل الفسفور، المنجنيز، الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، والحديد، بالإضافة إلى الفيتامينات والأحماض وأهمها حمض الهيدروكلوريك، وأحماض التكنيك، ومركبات كيميائية مثل إستيل الأورجينول، ميتيل ساليسيلات، فأنيلين وبينين ومادة الأوجينول وغيرها من العناصر.

يحتوي على مركب الأوجينول الذي يساعد على مقاومة أمراض الجهاز التنفسي، ويساهم في تقوية الكبد والقلب، وعلاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي.

احتوائه على الفيتامينات والمعادن يجعله فعال في علاج مشاكل الشعر، وتوفير كل ما يحتاج إليه من مغذيات مما يزيد من طوله وكثافته، وتقوية بصيلاته وحمايته من التساقط.

مفيد لمرضى السكري، لأنه يعمل على تقليل مستوى السكر بالدم، وزيادة إفراز مادة الأنسولين التي تقوم بنقل الجلوكوز من الدم لخلايا الجسم المختلفة.

هام وضروري للحامل وخاصة خلال المراحل الأخيرة لأنه ينبه التقلصات أثناء عملية الولادة ويقوي عضلات الرحم، بالإضافة إلى احتوائه على العناصر الضرورية للحامل خلال فترة حملها.

يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان والسل والروماتيزم، وطارد للسموم، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.

فوائد القرنفل الصحيةأضرار القرنفل

على الرغم من فوائد القرنفل الكثيرة إلا أن الإفراط في استخدامه يسبب العديد من المشاكل والأضرار على صحة الإنسان، وأهمها: