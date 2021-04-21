طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة تعتبر من الأكلات المفضلة لدى كثير من العرب وخصوصا المصرين وتعتبر من اشهر الأكلات في كل البيوت المصرية،هي من الأكلات الشهية المرغوب تواجدها في كل وجبات الإفطار في رمضان، وهى مفضله لكل الأعمار من الأطفال حتى كبار السن، تتميز هذه الوجبة أن يتم تحضيرها في أواني فخاريه (برام فخار ) مما يجعلها اكثر تذوقا ويعطيها نكها رائعه. ويمكن تحضيرها بالحم المفروم أو الدجاج حسب الرغبة، تتميز هي الوجبة أن يتم تحضيرها وتحميرالوش في اقل من نصف الساعة ، كما أن طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة تعتبر من الوجبات المتكاملة لا تحتاج إلى وجود بروتين مع هذه الوجبة على السفرة الإفطار بل يمكن تناولها بجانب قليل من الشوربه و طبق سلطه خضراء فقط . مكونات طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة مكونات طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة والآن سوف نعرض علي حضراتكم المكونات والمقادير الأساسية لتحضير طاجن الأزر المعمر والتي تتلخص في النقاط الأتية: تحضير وغسيل الأزر جيدا بكميه تتراوح من 1 كيلو إلى نص كيلو .

عدد 2 كوب حليب كامل الدسم .

عدد 1 كوب من الماء .

لحم المفروم و أتنين بصل كبير يتم تقطيعهما بشكل صغير .

قشطه بلدي ومعلقه كبيرة من الذبدة .

نصف معلقه فلفل اسود مع نصف معلقه صغيرة من الزنجبيل والقرفة.

نصف معلقه ملح . طريقه تحضير الأزر المعمر باللحمة المفرومة طريقه تحضير الأزر المعمر باللحمة المفرومة والجدير بالذكر أيضا يوجد عده طرق مختلفه ومن مطابخ مختلفه أيضا مثل المطبخ المغربي والمصري والسوري، وسوف نعرض عليكم الآن طريقه وكيفيه تحضير الأزر المعمر من خلال الأتي: أضافه البصل واللحمة المفرومة في الزبدة على النار . أضافه بهارات لحم والقرفة والزنجبيل البودرة قليل من الملح والفلفل الأسود مع كميه قليله من الحبهان حسب الرغبة. أضافه لبن وقشطه وكميه من الماء تتناسب مع مقدار الأزر بعد الغسل جيدا. يتم وضع الطاجن في الفرن على درجه حرارة 180 درجه مئويه ولمدة نصف ساعه حتى نتأكد من تحمير وش الطاجن. الوسوم

طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة تعتبر من الأكلات المفضلة لدى كثير من العرب وخصوصا المصرين وتعتبر من اشهر الأكلات في كل البيوت المصرية،هي من الأكلات الشهية المرغوب تواجدها في كل وجبات الإفطار في رمضان، وهى مفضله لكل الأعمار من الأطفال حتى كبار السن، تتميز هذه الوجبة أن يتم تحضيرها في أواني فخاريه (برام فخار ) مما يجعلها اكثر تذوقا ويعطيها نكها رائعه. ويمكن تحضيرها بالحم المفروم أو الدجاج حسب الرغبة، تتميز هي الوجبة أن يتم تحضيرها وتحميرالوش في اقل من نصف الساعة ، كما أن طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة تعتبر من الوجبات المتكاملة لا تحتاج إلى وجود بروتين مع هذه الوجبة على السفرة الإفطار بل يمكن تناولها بجانب قليل من الشوربه و طبق سلطه خضراء فقط . مكونات طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة مكونات طاجن الأزر المعمر باللحمة المفرومة والآن سوف نعرض علي حضراتكم المكونات والمقادير الأساسية لتحضير طاجن الأزر المعمر والتي تتلخص في النقاط الأتية: تحضير وغسيل الأزر جيدا بكميه تتراوح من 1 كيلو إلى نص كيلو .

عدد 2 كوب حليب كامل الدسم .

عدد 1 كوب من الماء .

لحم المفروم و أتنين بصل كبير يتم تقطيعهما بشكل صغير .

قشطه بلدي ومعلقه كبيرة من الذبدة .

نصف معلقه فلفل اسود مع نصف معلقه صغيرة من الزنجبيل والقرفة.

نصف معلقه ملح . طريقه تحضير الأزر المعمر باللحمة المفرومة طريقه تحضير الأزر المعمر باللحمة المفرومة والجدير بالذكر أيضا يوجد عده طرق مختلفه ومن مطابخ مختلفه أيضا مثل المطبخ المغربي والمصري والسوري، وسوف نعرض عليكم الآن طريقه وكيفيه تحضير الأزر المعمر من خلال الأتي: أضافه البصل واللحمة المفرومة في الزبدة على النار . أضافه بهارات لحم والقرفة والزنجبيل البودرة قليل من الملح والفلفل الأسود مع كميه قليله من الحبهان حسب الرغبة. أضافه لبن وقشطه وكميه من الماء تتناسب مع مقدار الأزر بعد الغسل جيدا. يتم وضع الطاجن في الفرن على درجه حرارة 180 درجه مئويه ولمدة نصف ساعه حتى نتأكد من تحمير وش الطاجن.

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