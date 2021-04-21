طريقة عمل البط المحشي بالأرز بخطوات سهلة وبسيطة جداً في المنزل

يعد البط المحشي بالأرز ، من أجمل وأفضل الأكلات التي يمكن أن تقدميها إلي أفراد أسرتك، أبدع المصرين في أصناف المحاشي، فهناك أنواع كثيرة مثل محشي الكرنب والحمام والدجاج وغيرهم من الأصناف، فالبط المحشي بالأرز من أشهي وألذ المأكولات المشهورة والمفضلة، لدي الكثير من الأشخاص، ويجب تناول البط خلال الأسبوع لأنه يحتوي علي سعرات حرارية مرتفعة، فهو وجبة مغذية للجسم، فالحشو يعطي مذاق مختلف للبطة، وسنتعرف من خلال موقعنا ثقفني، طريقة عمل البط المحشي بالأرز بنتيجة مضمونة تبهرين بيها أفراد أسرتك.

مكونات عمل البط المحشي بالأرز

سوف نتعرف علي مكونات عمل البط المحشي في المنزل وهي كما يلي:-

بطة.

ملح وفلفل أسود.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

معلقة كبيرة من الزيت.

خلطة تتبيل البطة:-

حبة من الطماطم كبيرة الحجم مفرومة.

حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

نصف معلقة فلفل أسود مطحون.

عصيرة لليمونة.

نصف معلقة من السكر.

خلطة التحمير:-

2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

عصير ليمون.

معلقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير البط المحشي بالأرز بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم اولاً بغسل البطة جيداً وتترك جانباً حتي تجف من الماء، نقوم بعد ذلك بدهن البطة بخلطة التتبيل من كل الجوانب ومن الداخل ونتركها جانباً لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بتجهيز حشو البطة، نضع إناء علي النار ونضع فيه معلقة من الزيت، وعندما يسخن جيداً نقوم بوضع مكعبات كبد البطة المقطعة، ونقلب إلي أن تأخذ لون بوني. ثم نقوم بإضافة البصلة المفرومة عليها ونستمر في التقليب، نقوم بعد ذلك بوضع الأرز المغسول والمصفى، ونستمر في التقليب، قومي بعد ذلك بوضع الماء ليصبح أعلي من مستوي الأرز، ضعي معلقة صغيرة من الملح واتركه حتي ينضج تماماً. عندما ينضج الأرز قليلاً، ارفعي من علي النار واتركه جانباً حتي يبرد، قومي بحشو البطة بالأرز من الداخل ثم قومي بغلق البطة بالقوانص. قومي بوضع البطة في الماء المغلي علي النار مع الملح، وتركيها حتي تغلي وتابعيها من الحين إلي الأخر، ارفعي البطة من الشوربة عندما تنضج واتركها جانباً حتي تبرد. قومي بدهن البطة بخلطة التحمير من كل الجهات وضعيها في قالب، وادخليها الفرن علي أعلي درجة حرارة، وأشعلي الشوية وتابعها حتي تحصلي علي اللون المطلوب، قومي بتقديم البط بالهناء والشفاء.

مقادير عمل شوربة البط

سوف نعرض لكم مكونات عمل الشوربة في المنزل وهي كالاتي:-

شوربة البطة.

معلقة من القرفة.

معلقة من الهيل.

طماطم مقطع.

بصل مقطع.

ورق للورا.

جزر مقطع.

معلقة من لسان العصفور.

معلقة من الزيت.

طريقة تحضير

سوف نتعرف علي أسهل طريقة لتحضيرالشوربة بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-