الممبار المصري بخلطة الأرز الشهية واللذيذة وبطريقة المطاعم الأصلية

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الممبار المصري بخلطة الأرز ، من أشهى الأكلات الشعبية في مصر وله مذاق خاص ومميز، وقد انتقلت هذه الأكلة من مصر إلى عدة بلاد عربية لما لهذه الأكلة من مذاق شهي ولذيذ يحبه كل ما يجربه. والممبار هو عبارة عن الأمعاء الدقيقة للخراف أو الأبقار، ثم تنظف هذه الامعاء وتحشى بالأرز والخضروات المختلفة الكثيرة، ثم تطهى وتقلى في السمن أو الزيت، وغالبا ما ينتشر طبخ هذه الأكلة في الأوساط الشعبية. وسنقدم لكم في هذا المقال وعلى هذا الموقع موقع ثقفني طريقة عمل الممبار المصري بخلطة الأرز الشهية واللذيذة وبطريقة المطاعم الاصلية.
وتتميز خلطة الأرز التي تحشى في الممبار باحتوائها على العديد من الخضروات، ومع ذلك فهذه الأكلة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وينبغي على المريض الحرص عند أكل هذه الأكلة وأن تكون بكميات متوازنة. وسنتناول فيما يلي الطريقة الأصلية لعمل الممبار المصري بخلطة الأرز.مكونات الممبار المصري بخلطة الأرز
يتكون الممبار المصري بخلطة الأرز من مكونات سهلة وبسيطة تجعل مذاقه رائع ولذيذ، وهي كالآتي:
- كيلو ممبار.
- نصف كوب ملح (للتنظيف).
- كوب ونصف من الخل (للتنظيف).
- ثلاث بصلات كبار مفرومين ناعم.
- نصف حزمة شبت مفرومة ناعم.
- حزمه كزبرة خضراء مفرومة ناعم.
- نصف حزمة بقدونس مفروم ناعم.
- كيلو أرز.
- ثمرة فلفل رومي.
- ثمرة فلفل حار.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- 100 جرام لية مفرومة ناعم.
- ملعقة كبيرة خل.
- 6 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 فص ثوم مفروم.
- أربع ثمرات طماطم.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ملعقة صغيره قرفة.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة يابسة مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة صغيرة ملح.
يتم تحضير الممبار المصري بخلطة الأرز بطريقة سهلة وشهية، وهي كالأتي:
- نقوم بغسل الممبار جيدا، وبعد ذلك نقوم بإزالة الشحم والدهون الزائد منه، ثم نقوم بغسله بالملح.
- نحضر إناء ونقوم بنقع الممبار في نصف كوب ملح وكوب ونصف من الخل لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسله وشطفه جيدا.
- نقوم بخلط الطماطم والثوم وثمرة الفلفل الحار وثمرة الفلفل الرومي وملعقة الخل ملعقتين الصلصة في الخلاط الكهربائي جيدا.
- نقوم بجلب مقلاة أو حلة ونقوم بتشويح ال 100 جرام من اللية في الزيت لفترة قليلة.
- نقوم بوضع البصل المفروم في إناء ونقوم بطهيه على النار حتى يذبل.
- بعدما يذبل البصل نضيف عليه الخليط الذي قمنا بإعداده وخلطة مع عدة مكونات أخرى مسبقا ونتركهم على النار حتى يغلي وبعد ذلك نضيف عليه جميع البهارات.
- نقوم بخلط كيلو الأرز مع الشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين ونخلطهم جيدا.
- نقوم بسكب الصلصة التي قمنا بتحضيرها مع البصل على خليط الأرز والخضار ونخلطهم مع بعضهم جيدا.
- بعدما نقوم بخلط الأرز نتركه جانبا لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الأرز نكهة الصلصة.
- ثم نقوم بحشو الخليط في الممبار.
- ثم نقوم بوضع إناء على النار ونملأه بالماء حسب حجم الإناء وكمية الممبار، ونضع في الماء بصلة ونقطعها نصفين ونضع أيضا أربع حبات هيل ونصف ملعقة من جوز الطيب ونترك الماء حتى يغلي.
- بعدما يغلي الماء نقوم بإدخال الممبار في الإناء ونتركه حتى ينضج.
- بعدما ينضج الممبار نقوم بتحميره في زيت غزير حتى يتحمر من جميع الجهات.
- وبالهناء والشفاء.
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الممبار المصري بخلطة الأرز ، من أشهى الأكلات الشعبية في مصر وله مذاق خاص ومميز، وقد انتقلت هذه الأكلة من مصر إلى عدة بلاد عربية لما لهذه الأكلة من مذاق شهي ولذيذ يحبه كل ما يجربه. والممبار هو عبارة عن الأمعاء الدقيقة للخراف أو الأبقار، ثم تنظف هذه الامعاء وتحشى بالأرز والخضروات المختلفة الكثيرة، ثم تطهى وتقلى في السمن أو الزيت، وغالبا ما ينتشر طبخ هذه الأكلة في الأوساط الشعبية. وسنقدم لكم في هذا المقال وعلى هذا الموقع موقع ثقفني طريقة عمل الممبار المصري بخلطة الأرز الشهية واللذيذة وبطريقة المطاعم الاصلية.
وتتميز خلطة الأرز التي تحشى في الممبار باحتوائها على العديد من الخضروات، ومع ذلك فهذه الأكلة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وينبغي على المريض الحرص عند أكل هذه الأكلة وأن تكون بكميات متوازنة. وسنتناول فيما يلي الطريقة الأصلية لعمل الممبار المصري بخلطة الأرز.مكونات الممبار المصري بخلطة الأرز
يتكون الممبار المصري بخلطة الأرز من مكونات سهلة وبسيطة تجعل مذاقه رائع ولذيذ، وهي كالآتي:
- كيلو ممبار.
- نصف كوب ملح (للتنظيف).
- كوب ونصف من الخل (للتنظيف).
- ثلاث بصلات كبار مفرومين ناعم.
- نصف حزمة شبت مفرومة ناعم.
- حزمه كزبرة خضراء مفرومة ناعم.
- نصف حزمة بقدونس مفروم ناعم.
- كيلو أرز.
- ثمرة فلفل رومي.
- ثمرة فلفل حار.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- 100 جرام لية مفرومة ناعم.
- ملعقة كبيرة خل.
- 6 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 فص ثوم مفروم.
- أربع ثمرات طماطم.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ملعقة صغيره قرفة.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة يابسة مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة صغيرة ملح.
يتم تحضير الممبار المصري بخلطة الأرز بطريقة سهلة وشهية، وهي كالأتي:
- نقوم بغسل الممبار جيدا، وبعد ذلك نقوم بإزالة الشحم والدهون الزائد منه، ثم نقوم بغسله بالملح.
- نحضر إناء ونقوم بنقع الممبار في نصف كوب ملح وكوب ونصف من الخل لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسله وشطفه جيدا.
- نقوم بخلط الطماطم والثوم وثمرة الفلفل الحار وثمرة الفلفل الرومي وملعقة الخل ملعقتين الصلصة في الخلاط الكهربائي جيدا.
- نقوم بجلب مقلاة أو حلة ونقوم بتشويح ال 100 جرام من اللية في الزيت لفترة قليلة.
- نقوم بوضع البصل المفروم في إناء ونقوم بطهيه على النار حتى يذبل.
- بعدما يذبل البصل نضيف عليه الخليط الذي قمنا بإعداده وخلطة مع عدة مكونات أخرى مسبقا ونتركهم على النار حتى يغلي وبعد ذلك نضيف عليه جميع البهارات.
- نقوم بخلط كيلو الأرز مع الشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين ونخلطهم جيدا.
- نقوم بسكب الصلصة التي قمنا بتحضيرها مع البصل على خليط الأرز والخضار ونخلطهم مع بعضهم جيدا.
- بعدما نقوم بخلط الأرز نتركه جانبا لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الأرز نكهة الصلصة.
- ثم نقوم بحشو الخليط في الممبار.
- ثم نقوم بوضع إناء على النار ونملأه بالماء حسب حجم الإناء وكمية الممبار، ونضع في الماء بصلة ونقطعها نصفين ونضع أيضا أربع حبات هيل ونصف ملعقة من جوز الطيب ونترك الماء حتى يغلي.
- بعدما يغلي الماء نقوم بإدخال الممبار في الإناء ونتركه حتى ينضج.
- بعدما ينضج الممبار نقوم بتحميره في زيت غزير حتى يتحمر من جميع الجهات.
- وبالهناء والشفاء.
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