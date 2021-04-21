سر نجاح المولتن كيك في المنزل بأقل تكلفة مثل محلات الحلويات

المولتن كيك من الوصفات الرائعة التي يمكنك اعدادها في المنزل وتتسم بطعمها المميز، والمولتن كيك أحد أصناف الكيك، فالكيك يتسم بطرقه المتعددة، وهو المولتن كيك عبارة عن كيك وملئ بداخله شكولاته سائلة، فبمجرد تقطيعه تخرج شكولاته كثيرة، ويمكنك أن تقدمه مع أيس كريم، ويتميز المولتن كيك بأنه من أصناف الحلويات التي يسهل اعدادها في المنزل ولا تكلفك في المجهود سوى دقائق بسيطة، وسنتحدث في هذا المقال عن طريقة اعداد المولتن كيك قي المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. سر نجاح المولتن كيك سر نجاح المولتن كيك نقدم لكم عبر موقعنا مكونات تحضير المولتن كيك 200 جرام من الشوكولاتة. نصف كوب من الزبدة. نصف كوب من الكريمة. نصف كوب دقيق. رشة صغيرة من الملح. 5 حبات من البيض. نصف كوب من السكر. ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير المولتن كيك قبل البدء في تحضير المولتن كيك يتم تشغيل الفرن أولا على درجة حرارة 200.

نقوم بتحضير أطباق المولتن كيك الصغيرة، ويتم دهن الأطباق بالزبدة من كل الجوانب وبعد ذلك يتم رشها بالدقيق.

في اناء صغير نضع بداخله مقدار الزبدة والكريمة والشكولاته ونجعل النار تحت الشكولاته هادئة تماما.

يتم اضافة الدقيق ورشة الملح ونبدأ بخلطهم بالشكولاته.

في اناء كبير نقوم باضافة كل من البيض وصفار البيض ونخفق جيدا، بعد ذلك نقوم باضافة السكر والفانيليا ونستمر في خفق المكونات جيدا ونظل نخفق المكونات لمدة ربع ساعة حتى يتغير لون الخليط ويصبح فاتح أكثر.

نبدأ باضافة الشكولاته على مرتين مع التقليب برفق حتى يختلط المكونات مع بعضها البعض.

نقوم باضافة الخليط في الأطباق ويجب أن يكون الكوب ليس ممتلئ تماما فيكون واصلا الى تلته.

نضع أكواب المولتن كيك الى الفرن لمدة ربع ساعة حتى تكون الأطراف نتماسكة ومازال الخليط في منتصف الكيك طري.

بعد أن يبرد الكيك أقلبيه في الأطباق ويتم التقديم، وبالف هنا. الوسوم

المولتن كيك من الوصفات الرائعة التي يمكنك اعدادها في المنزل وتتسم بطعمها المميز، والمولتن كيك أحد أصناف الكيك، فالكيك يتسم بطرقه المتعددة، وهو المولتن كيك عبارة عن كيك وملئ بداخله شكولاته سائلة، فبمجرد تقطيعه تخرج شكولاته كثيرة، ويمكنك أن تقدمه مع أيس كريم، ويتميز المولتن كيك بأنه من أصناف الحلويات التي يسهل اعدادها في المنزل ولا تكلفك في المجهود سوى دقائق بسيطة، وسنتحدث في هذا المقال عن طريقة اعداد المولتن كيك قي المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. سر نجاح المولتن كيك سر نجاح المولتن كيك نقدم لكم عبر موقعنا مكونات تحضير المولتن كيك 200 جرام من الشوكولاتة. نصف كوب من الزبدة. نصف كوب من الكريمة. نصف كوب دقيق. رشة صغيرة من الملح. 5 حبات من البيض. نصف كوب من السكر. ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير المولتن كيك قبل البدء في تحضير المولتن كيك يتم تشغيل الفرن أولا على درجة حرارة 200.

نقوم بتحضير أطباق المولتن كيك الصغيرة، ويتم دهن الأطباق بالزبدة من كل الجوانب وبعد ذلك يتم رشها بالدقيق.

في اناء صغير نضع بداخله مقدار الزبدة والكريمة والشكولاته ونجعل النار تحت الشكولاته هادئة تماما.

يتم اضافة الدقيق ورشة الملح ونبدأ بخلطهم بالشكولاته.

في اناء كبير نقوم باضافة كل من البيض وصفار البيض ونخفق جيدا، بعد ذلك نقوم باضافة السكر والفانيليا ونستمر في خفق المكونات جيدا ونظل نخفق المكونات لمدة ربع ساعة حتى يتغير لون الخليط ويصبح فاتح أكثر.

نبدأ باضافة الشكولاته على مرتين مع التقليب برفق حتى يختلط المكونات مع بعضها البعض.

نقوم باضافة الخليط في الأطباق ويجب أن يكون الكوب ليس ممتلئ تماما فيكون واصلا الى تلته.

نضع أكواب المولتن كيك الى الفرن لمدة ربع ساعة حتى تكون الأطراف نتماسكة ومازال الخليط في منتصف الكيك طري.

بعد أن يبرد الكيك أقلبيه في الأطباق ويتم التقديم، وبالف هنا.

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