طريقة عمل التمر هندي المشروب الرسمي لشهر رمضان الكريم بطريقة بسيطة

يعتبر التمر هندي من أشهر المشروبات والعصائر الباردة اللذيذة التي يرتبط تحضيرها بشهر رمضان المبارك، والذي يتسم الطعم اللذيذ المنعش الذي له القدرة على منح الجسم القدرة على التخلص من الحرارة والعطش، وشعور الجسم بالحيوية والانتعاش بعد يوم طويل من العطش في الصوم، كما أنه يقدم للجسم عدد كبير من الفوائد ومن أهمها طرد الغازات المتراكمة في الجسم وترطيبه، كما أنه يتضمن على نسبة عالية من المواد الغذائية ومن أهمها الكربوهيدرات والصوديوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية والسكريات وفيتامين سي والبروتين والحديد والكالسيوم. طريقة عمل التمر هندي طريقة عمل التمر هندي نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات 2 كرة من التمر هندي الطبيعي.

1.5 لتر من الماء.

1 ملعقة من ماء الزهر حسب الرغبة.

سكر للتحلية.

ثلج مجروش. طريقة التحضير نقوم بوضع التمر هندي في إناء كبير مع الماء، ويرفع على النار حتى الغليان. نترك المزيج جانباً مغطى ومنقوع ليلة كاملة، وفي اليوم التالي نقوم بتصفيته. يضاف له السكر وماء الورد والثلج ويقلب جيداً ويقدم على الفور. فوائد التمر هندي يعتبر التمر هندي من المكونات الطبيعية التي تساعد في علاج القرح في القولون، كما أنه يحمي الجسم من خطر الإصابة بسرطان القولون وخصوصاً عند من يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. يساعد التمر هندي في التقليل من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الطرطريك والماليك. تعمل أوراق التمر هندي في الحفاظ على صحة الكبد والتقليل من خطر إصابته بالأمراض الناتجة عن موت خلايا الكبد في حالة تعرضه لحالات تسمم حادة. التمر هندي غني بأنواع متعددة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية البشرة من السموم والشوائب وتكسبها النعومة والإشراقة اللازمة. يعتبر التمر هندي فعال جداً في التقليل من مستوى ضغط الدم في جسم الإنسان. فوائد التمر هندي الوسوم

يعتبر التمر هندي من أشهر المشروبات والعصائر الباردة اللذيذة التي يرتبط تحضيرها بشهر رمضان المبارك، والذي يتسم الطعم اللذيذ المنعش الذي له القدرة على منح الجسم القدرة على التخلص من الحرارة والعطش، وشعور الجسم بالحيوية والانتعاش بعد يوم طويل من العطش في الصوم، كما أنه يقدم للجسم عدد كبير من الفوائد ومن أهمها طرد الغازات المتراكمة في الجسم وترطيبه، كما أنه يتضمن على نسبة عالية من المواد الغذائية ومن أهمها الكربوهيدرات والصوديوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية والسكريات وفيتامين سي والبروتين والحديد والكالسيوم. طريقة عمل التمر هندي طريقة عمل التمر هندي نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات 2 كرة من التمر هندي الطبيعي.

1.5 لتر من الماء.

1 ملعقة من ماء الزهر حسب الرغبة.

سكر للتحلية.

ثلج مجروش. طريقة التحضير نقوم بوضع التمر هندي في إناء كبير مع الماء، ويرفع على النار حتى الغليان. نترك المزيج جانباً مغطى ومنقوع ليلة كاملة، وفي اليوم التالي نقوم بتصفيته. يضاف له السكر وماء الورد والثلج ويقلب جيداً ويقدم على الفور. فوائد التمر هندي يعتبر التمر هندي من المكونات الطبيعية التي تساعد في علاج القرح في القولون، كما أنه يحمي الجسم من خطر الإصابة بسرطان القولون وخصوصاً عند من يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. يساعد التمر هندي في التقليل من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الطرطريك والماليك. تعمل أوراق التمر هندي في الحفاظ على صحة الكبد والتقليل من خطر إصابته بالأمراض الناتجة عن موت خلايا الكبد في حالة تعرضه لحالات تسمم حادة. التمر هندي غني بأنواع متعددة من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية البشرة من السموم والشوائب وتكسبها النعومة والإشراقة اللازمة. يعتبر التمر هندي فعال جداً في التقليل من مستوى ضغط الدم في جسم الإنسان. فوائد التمر هندي

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