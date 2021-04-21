طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر في البيت بكل سهولة بمكونات اقتصادية

بعد مرور عدة أيام من شهر رمضان المعظم تستعد ربات البيوت حالياً لإعداد الكعك والبسكويت للعيد، وبدأ البحث يزداد عن أسهل طرق لعمل البسكويت الذي يعتبر من الحلويات الشهيرة جداً للعيد والمحبب جداً من قبل الصغار والكبار، ويعتبر هو من الحلويات الخفيفة جداً والتي يتم تناولها عادة في الصباح مع كوب الشاي باللبن، ويمكن إعداده في البيت بكل سهولة نظراً لسهولة تحضيره ومكوناته الغير مكلفة للغاية، حيث دائما ما تبحث ربات البيوت على الطرق السهلة والبسيطة التي تعتمد عليها في عمل بسكويت العيد، بالإضافة إلى المكونات الغير مكلفة والتي تتوافر في البيت، ولذلك نوافيكم في هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر. مكونات بسكويت النشادر: كوب إلا ربع سكر مطحون.

كوب إلا ربع زبدة أو سمنة طرية.

3 أكواب دقيق.

ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة نشادر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح. طريقة التحضير: في وعاء كبير نضع الزبدة مع السكر ونخفق المضرب الكهربائي للحصول على قوام هش وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا مع الفانيليا ونستمر في الخفق، ثم نضيف النشادر واللبن ونخفق جيداً.

ننزل بمقدار الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر للمكونات السابقة ونعجن حتى تتجانس المكونات.

نشكل البسكويت من خلال الماكينة الخاصة ببسكويت العيد أو نضعها في كيس الحلواني ويتم رص البسكويت في صواني الفرن المفرود بها ورق الزبدة.

ندخل الصواني الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق حتى ينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي.

ملحوظة: يمكن استبدال مقدار اللبن بعصير البرتقال الفريش مع بشر البرتقال الذي يميز البسكويت باللون البرتقالي الشهي. مكونات بسكويت النشادر:طريقة التحضير: الوسوم

بعد مرور عدة أيام من شهر رمضان المعظم تستعد ربات البيوت حالياً لإعداد الكعك والبسكويت للعيد، وبدأ البحث يزداد عن أسهل طرق لعمل البسكويت الذي يعتبر من الحلويات الشهيرة جداً للعيد والمحبب جداً من قبل الصغار والكبار، ويعتبر هو من الحلويات الخفيفة جداً والتي يتم تناولها عادة في الصباح مع كوب الشاي باللبن، ويمكن إعداده في البيت بكل سهولة نظراً لسهولة تحضيره ومكوناته الغير مكلفة للغاية، حيث دائما ما تبحث ربات البيوت على الطرق السهلة والبسيطة التي تعتمد عليها في عمل بسكويت العيد، بالإضافة إلى المكونات الغير مكلفة والتي تتوافر في البيت، ولذلك نوافيكم في هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر. مكونات بسكويت النشادر: كوب إلا ربع سكر مطحون.

كوب إلا ربع زبدة أو سمنة طرية.

3 أكواب دقيق.

ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة نشادر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح. طريقة التحضير: في وعاء كبير نضع الزبدة مع السكر ونخفق المضرب الكهربائي للحصول على قوام هش وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا مع الفانيليا ونستمر في الخفق، ثم نضيف النشادر واللبن ونخفق جيداً.

ننزل بمقدار الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر للمكونات السابقة ونعجن حتى تتجانس المكونات.

نشكل البسكويت من خلال الماكينة الخاصة ببسكويت العيد أو نضعها في كيس الحلواني ويتم رص البسكويت في صواني الفرن المفرود بها ورق الزبدة.

ندخل الصواني الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق حتى ينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي.

ملحوظة: يمكن استبدال مقدار اللبن بعصير البرتقال الفريش مع بشر البرتقال الذي يميز البسكويت باللون البرتقالي الشهي. مكونات بسكويت النشادر:طريقة التحضير:

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