افضل طريقة لعمل كفته اللحمة بالبرغل التي لاغني عنها بجانب الأكلات أو في المناسبات للتحضيرها السريع بطرق مختلفة متنوعة من اللحم ويتم أضافه جميع التوابل المشكلة، ويمكن شوى الكفتة على الفحم أو تسويتها في الفرن أو في صنية تختلف تحضير كل طريقة على حده وتكون محببة للجميع من الكبار والصغار ويمكن أضفاتها مع المكرونة أو البطاطس آو الطحنية والعيش، وتعتبر أكلة الكفتة باللحم مصدرا غني بالبروتينات والدهون والصوديوم، لكن يجب الحذر ومراعاة الكميات المتناولة منها ويتميّز تحضير طبق كفتة اللحم بأنّه سهل وسريع التحضير، حيث يأخذ تحضير طبق كفتة اللحم أقل من ساعة، ويوجد العديد من الأكلات المميزة من اللحمة كطريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار في الفرن مثل المطاعم.

افضل طريقة لعمل كفته اللحمة بالبرغل في الفرن

مقادير كفته اللحم بالبرغل

كوب ونصف الكوب من البرغل الناعم. حبتان من الطماطم. بقدونس متقطع. بصلة متوسطة الحجم. ثلاثة فصوص مهروسة من الثوم. ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم. ملعقة صغيرة من دبس الرمان. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت ملعقة صغيرة من الملح والفلفل. ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة من البهارات اللحمة.

طريقة تحضير كفته اللحم بالبرغل

يتم نقع البرغل في ماء متوسط ليلة كاملة ويفصى ويغسل عدة مرات ثم نضع كميّة اللحم المفروم في وعاء ونضيف له البصل المفروم والبقدونس المفروم الطماطم والبصل المبشور ومقدار الزيت، نبدأ بخلط المكوّنات جيّداً مع بعضها البعض باستخدام الأيدي ونستمر لبعض الوقت نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، لتضيف نكهة مميزة إلى الكفتة، نستمر بخلط المكوّنات مع اللحم المفروم والبرغل حتى نحصل على عجينة متماسكة، نبدأ بتشكيل اللحم المفروم عن طريق أخذ كميّة صغيرة منها وتشكيلها على شكل إصبع في كل مرة حتى ننتهي من الكمية بشكل كامل، ونرصها بعد ذلك في صينيّة مدهونة بالزيت بالترتيب ونضع صينيّة الكفتة في فرن ساخن، ثم نترك الصينيّة في الفرن لمدة عشر دقائق ثم نخرجها نقوم بتقليب أصابع الكفتة على الوجه الثاني ونعيدها في الفرن لمدة عشر دقائق أخرى حتى تبدأ تنضج بشكل كامل، ونخرج الصينيّة من الفرن ونضع قطعة من الفحم في ورقة فويل ونقطتين زيت ونغطى الصنية ونخرجها ونضع أصابع الكفتة في طبق التقديم ونضيف المخللات المختلفة إلى جانبها.