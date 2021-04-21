طريقة عمل طاجن مكرونة بالفاهيتنا والبشاميل لفطور رمضان

طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا والبشاميل في الفرن، فهي من أكثر أصناف المكرونة شهرة في المطاعم الشهيرة، وكذلك سيارات الطعام، وهي في نفس الوقت سهلة التحضير في المنزل وغير معقدة على الإطلاق، والأهم أنها من الوصفات المناسبة لفطور شهر رمضان الكريم وبالأخص في عزايم رمضان. مقادير البشاميل لعمل طاجن المكرونة بالفاهيتا: 4 كوب حليب.

4 ملاعق من الزبدة أو السمنة.

4 ملاعق من الدقيق.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من البصل البودر. طريقة عمل البشاميل لهذه الوصفة: نضع كمية الزبدة المذكورة في المقادير في إناء على النار، وعليها كمية الدقيق مع التقليب حتى يتحول لون الدقيق الأبيض إلى اللون الأصفر أو الذهبي.

قم بإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب بعد كل إضافة، بعد الانتهاء من إضافة كل كمية الحليب يتم إضافة الملح والفلفل الأسود أو الأبيض حسب الرغبة، وباقي التوابل من جوزة الطيب والبصل البودر، ثم يقلب البشاميل حتى تختلط التوابل معه.

يترك على النار حتى يصبح قوامه متوسط، أي خفيف ولكن ليس سائل كالماء، هذا هو القوام المناسب لعمل مكرونة بالفاهيتا. مقادير وصفة المكرونة بالفاهيتا والبشاميل: صدور دجاج أو أوراك حسب الرغبة، مقطعة شرائح صغيرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2عدد فص ثوم مفرومين.

توابل بكميات حسب الرغبة وهي: ثوم بودر، بصل بودر، ملح وفلفل أسود، شطة، بابريكا، كزبرة، كمون.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كزبرة خضراء.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل حار شطة مقطع.

بصل مقطع.

كيس مكرونة.

صوص بشاميل خفيف. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا والبشاميل في الفرن: لتتبيل الفاهيتا توضع شرائح الدجاج في إناء غائر، ويضاف إليها زيت الزيتون وكافة التوابل المذكورة في المقادير، وعصير الليمون والثوم المفروم والكزبرة الخضراء وتقلب جيداً، ثم توضع في الثلاجة نصف ساعة.

في هذه الأثناء يتم سلق المكرونة ويفضل المكرونة على شكل القلم.

تخرج شرائح الدجاج المتبلة من الثلاجة، وتوضع في إناء على النار، وتقلب حتى تنضج، ثم توضع قطع الخضروات المقطعة شرائح وهي البصل والفلفل الأخضر والألوان.

وأخيراً توضع المكرونة المسلوقة مع التقليب.

يوضع خليط المكرونة بالبشاميل بالفاهيتا في صينية فرن، ويسكب عليها صوص البشاميل الذي أعددناه، وتوضع في الفرن حتى يحمر الوجه وتخرج من الفرن وتقدم ساخنة، وبألف هنا. الوسوم

طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا والبشاميل في الفرن، فهي من أكثر أصناف المكرونة شهرة في المطاعم الشهيرة، وكذلك سيارات الطعام، وهي في نفس الوقت سهلة التحضير في المنزل وغير معقدة على الإطلاق، والأهم أنها من الوصفات المناسبة لفطور شهر رمضان الكريم وبالأخص في عزايم رمضان. مقادير البشاميل لعمل طاجن المكرونة بالفاهيتا: 4 كوب حليب.

4 ملاعق من الزبدة أو السمنة.

4 ملاعق من الدقيق.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من البصل البودر. طريقة عمل البشاميل لهذه الوصفة: نضع كمية الزبدة المذكورة في المقادير في إناء على النار، وعليها كمية الدقيق مع التقليب حتى يتحول لون الدقيق الأبيض إلى اللون الأصفر أو الذهبي.

قم بإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب بعد كل إضافة، بعد الانتهاء من إضافة كل كمية الحليب يتم إضافة الملح والفلفل الأسود أو الأبيض حسب الرغبة، وباقي التوابل من جوزة الطيب والبصل البودر، ثم يقلب البشاميل حتى تختلط التوابل معه.

يترك على النار حتى يصبح قوامه متوسط، أي خفيف ولكن ليس سائل كالماء، هذا هو القوام المناسب لعمل مكرونة بالفاهيتا. مقادير وصفة المكرونة بالفاهيتا والبشاميل: صدور دجاج أو أوراك حسب الرغبة، مقطعة شرائح صغيرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2عدد فص ثوم مفرومين.

توابل بكميات حسب الرغبة وهي: ثوم بودر، بصل بودر، ملح وفلفل أسود، شطة، بابريكا، كزبرة، كمون.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كزبرة خضراء.

فلفل ألوان مقطع.

فلفل حار شطة مقطع.

بصل مقطع.

كيس مكرونة.

صوص بشاميل خفيف. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا والبشاميل في الفرن: لتتبيل الفاهيتا توضع شرائح الدجاج في إناء غائر، ويضاف إليها زيت الزيتون وكافة التوابل المذكورة في المقادير، وعصير الليمون والثوم المفروم والكزبرة الخضراء وتقلب جيداً، ثم توضع في الثلاجة نصف ساعة.

في هذه الأثناء يتم سلق المكرونة ويفضل المكرونة على شكل القلم.

تخرج شرائح الدجاج المتبلة من الثلاجة، وتوضع في إناء على النار، وتقلب حتى تنضج، ثم توضع قطع الخضروات المقطعة شرائح وهي البصل والفلفل الأخضر والألوان.

وأخيراً توضع المكرونة المسلوقة مع التقليب.

يوضع خليط المكرونة بالبشاميل بالفاهيتا في صينية فرن، ويسكب عليها صوص البشاميل الذي أعددناه، وتوضع في الفرن حتى يحمر الوجه وتخرج من الفرن وتقدم ساخنة، وبألف هنا.

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