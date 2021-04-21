سر نجاح التيراميسيو في المنزل بمكونات اقتصادية ونتيجة رهيبة

التيراميسو من ألذ وصفات الحلوي لدي الكثير من الأطفال، ولهذا فينال التيراميسو شهرة كبيرة، ويبحث العديد من الناس عن طريقة اعداد التيراميسو في المنزل بدون فرن، وبذلك يعد التيراميسو الحل الأمثل عندما يأتي اليك ضيف، فيمكنك اعداده في بضع دقائق، وفي هذا المقال سنذكر طريقة اعداد التيراميسو.

من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم سر نجاح التيراميسيو وطريقة عمله في المنزل بأقل تكلفة حيث أن التيراميسيو يعد من حلويات التارت، ومن الجدير بالذكر أن التيراميسو من حلويات البسكويت اللذيذة التي تعجب أطفالك وتعجب الكبار أيضا، وحلوى التيراميسيو تتميز بأنها خفيفة وتصلح أن تكون من الحلويات الرمضانية لذا تابعونا ليصلكم كل جديد.

سر نجاح التيراميسيو

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات التيراميسو

500 ملي من كريمة الخفق الخاصة بالحلويات. 500 جرام من القشطة. 6 حبات من البيض. 8 معلاعق من السكر البودر. 4 ملاعق من السكر العادي. مقدار كوبين من القهوة سريعة الذوبان. 4 كوب من الكاكاو الخام. 2 باكت من بسكوت السافويار.