طريقة عمل السلطات بأنواعها في المنزل سلطة السيزر سلاد وغيرها مثل المطاعم

تعرفي علي طريقة عمل السلطات بأنواعها، تعتبر السلطة من الأطباق الجانبية التي يجب تواجدها علي كل سفرة أثناء الطعام سواء في الأيام العادية أو في شهر رمضان، كما أن السلطة من الأطباق اللذيذة الغنية بالكثير من الفوائد كما أنها وجبة صحية جدا وخفيفة في تناولها، وليست لفظ سلطة مقتصر فقط علي السلطة الخضراء بل أن المطابخ العالمية والإقليمية أبدعت في صنع العديد من أنواع السلطة الجديدة.

طريقة عمل السلطات بأنواعها

أصبح هناك العديد من وصفات لعمل السلطات بطرق جديدة ومختلفة وأيضا صحية، لذلك سوف نتعرف علي طريق عمل تلك السلطات مثل المطاعم.

سلطة الذرة بالجبنة

ثلث كوب من الجبنة الفيتا المفتتة

كوبين من الذرة المسلوق المعلب

ربع كوب من الريحان الطازج المفروم

ليمونه معصورة

بصلة مفرومة

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

احضري وعاء وضعي فيه كل من الجبن والذرة المسلوق والبصل والريحان واخلطيهم ببعضهم حتي يتجانسوا معا.

احضري وعاء اخر وضعي فيه عصير الليمون من زيت الزيتون والملح والفلفل وقلبيهم في بعض.

قومي بصب تلك المكونات علي بعضهم وقلبيهم جيدا ثم قومي بتقديمها فالسلطة أصبحت جاهزة.

السيزر سلاط

المكونات

قطع من التوست أو الخبز المحمص

ربع كوب من الخل

نصف كوب من زيت الزيتون

فصين من الثوم المفروم

باقة من الخس

ثلاثة ملاعق كبيرة من المسطردة

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من الملح

طريقة تحضير السلطة

احضري وعاء وقومي بوضع فيه كل من الخل والمسطردة والثوم وزيت الزيتون، ثم قومي بوضع التوابل وقلبيهم ببعضهم جيدا.

قومي بتقطيع الخس إلي قطع متوسطة في حجمها وضعيهم في اسفل الطبق، ثم قومي بإنزال المزيج علي الخبز.

قومي بعد ذلك بوضع الخبز المحمص أو التوست علي وجه الطبق، ويمكنك أيضا أضافه بعد قطع الدجاج المشوى والجبن المبشور علي السلطة.

سلطة الحمص

المكونات

كوب ونصف من الحمص

ثلاثة ملاعق كبيرة زيت زيتون

ليمونه معصورة

طحينه حسب الرغبة

خمس فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الملح

تحضير سلطة الحمص