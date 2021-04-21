طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي مقلي شهي ولذيذ ومشبع إفطار رمضان

طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي ، واحدة من أشهر طرق إعداد وتجهيز، صدور الدجاج بالخلطة السرية، مع طريقة لف الكوردن بلو الشهيرة، وهي وجبة يطلبها الكثيرون في المطاعم، خاصة وأنه يتم إعدادها بالكثير من الحشوات، وفقًا لاختلاف طريقة الشيف الذي أعدها، ووفقًا لرغبة من يأكلها، وهناك العديد من الشيفات في الوطن العربي، ممن قدموا طرقًا مختلفة لتحضير الكوردن بلو في المنزل مثل المطاعم، ومن بينها طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعي، و طريقة عمل الكوردن بلو الشيف علاء، و طريقة عمل الكوردن بلو سالي فؤاد، لعشاق الدايت والراغبين في إنقاص الوزن، حيث يمكنك إدخاله في نظامك الغذائي، وتحقيق الاستفادة الكاملة والمتكاملة من العناصر الغذائية الموجودة به، كمصدر أساسي للبروتين والدهون المغذية، وقد نجح معي خلال تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن، لأن لحم صدور الدجاج ليس به الكثير من الدسم، بالإضافة إلى أنه مصدر ممتاز للبروتين، ويساعد كثيرًا على إنقاص الوزن، ولهذا فهو وجبة أساسية على مائدتك، ويمكنك إعداده في وقت العزائم، وسهل التحضير، لايستغرق الكثير من الوقت، وإذا كان لديك طفلًا لا يحب تناول اللحوم، يمكنك تنفيذ طريقة عمل الكوردن بلو المقلي، وسوف يحبونه كثيرًا، إلى جوار طريقة عمل بطاطس فريسكاس، بصوص الكوكتيل الشهي.

كيلو من صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة طعام بصل بودر.

ملعقة طعام ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بهار دجاج.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح الناعم.

شرائح جبن شيدر حسب النوع المفضل لديك.

شرائح رومي مدخن.

ملحوظة؛ يمكنك التحكم في حشو الكوردن بلو حسب رغبتك.

كوب بقسماط مطحون جاهز.

2 حبة بيض طازجة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

½ كوب من النشا.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.