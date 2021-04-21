طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي مقلي شهي ولذيذ ومشبع إفطار رمضان

طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي ، واحدة من أشهر طرق إعداد وتجهيز، صدور الدجاج بالخلطة السرية، مع طريقة لف الكوردن بلو الشهيرة، وهي وجبة يطلبها الكثيرون في المطاعم، خاصة وأنه يتم إعدادها بالكثير من الحشوات، وفقًا لاختلاف طريقة الشيف الذي أعدها، ووفقًا لرغبة من يأكلها، وهناك العديد من الشيفات في الوطن العربي، ممن قدموا طرقًا مختلفة لتحضير الكوردن بلو في المنزل مثل المطاعم، ومن بينها طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعي، و طريقة عمل الكوردن بلو الشيف علاء، و طريقة عمل الكوردن بلو سالي فؤاد، لعشاق الدايت والراغبين في إنقاص الوزن، حيث يمكنك إدخاله في نظامك الغذائي، وتحقيق الاستفادة الكاملة والمتكاملة من العناصر الغذائية الموجودة به، كمصدر أساسي للبروتين والدهون المغذية، وقد نجح معي خلال تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن، لأن لحم صدور الدجاج ليس به الكثير من الدسم، بالإضافة إلى أنه مصدر ممتاز للبروتين، ويساعد كثيرًا على إنقاص الوزن، ولهذا فهو وجبة أساسية على مائدتك، ويمكنك إعداده في وقت العزائم، وسهل التحضير، لايستغرق الكثير من الوقت، وإذا كان لديك طفلًا لا يحب تناول اللحوم، يمكنك تنفيذ طريقة عمل الكوردن بلو المقلي، وسوف يحبونه كثيرًا، إلى جوار طريقة عمل بطاطس فريسكاس، بصوص الكوكتيل الشهي.طريقة الكوردن بلو الدجاج
- كيلو من صدور الدجاج.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة طعام بصل بودر.
- ملعقة طعام ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بهار دجاج.
- ملعقة صغيرة كاري.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح الناعم.
- شرائح جبن شيدر حسب النوع المفضل لديك.
- شرائح رومي مدخن.
- ملحوظة؛ يمكنك التحكم في حشو الكوردن بلو حسب رغبتك.
- كوب بقسماط مطحون جاهز.
- 2 حبة بيض طازجة.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.
- ½ كوب من النشا.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- قومي أولا بتقطيع صدور الدجاج، إلى شرائح ثم اغسليها بالخل الأبيض جيدًا، حتى تتخلصين من رائحة الزفارة.
- في وعاء عميق وواسع، ضعي السكر والملح، مع الفلفل والثوم والبصل البودر، ثم ضعي بهارات الدجاج والكاري والبابريكا، وقلّبيهم جيدًا، ثم ضعي بهم شرائح صدور الدجاج.
- اخلطي شرائح الدجاج مع البهارات جيدًا، وتأكدي أنها تخللت كل أجزاء الشريحة، ثم غلفي الوعاء بالبلاستيك راب وضعيها في الثلاجة، لعدد طويل من الساعات كلما أمكن.
- قومي بفرد كيس من النايلون، ثم أخرجي شرائج الدجاج المتبلة من الثلاجة، وضعي كل شريحة على الكيس، وابدئي في الطرق عليها، حتى تصبح أكثر رقة، وتأخذ شكلًا دائريًا.
- بعد الانتهاء من كل الشرائح لديك، قومي بفرد الحشو داخل شريحة الدجاج، من الجبن الشيدر والرومي المدخن، ويمكن إضافة جبنة موزاريلا أيضًا.
- قومي بلف صدور الدجاج، على هيئة رول حول نفسها.
- في صحن آخر جهزي خليط، البيض مع الفلفل والملح وقلّبيهم جيدًا.
- وفي صحن مختلف ضعي البقسماط، وأضيفي إليها النشا والحليب البودر، مع الملح والفلفل الأسود.
- اغمري قطع الكوردن بلو الرول، في صحن البيض، ثم ارفعيها واغمريها في صحن البقسماط.
- بعد الانتهاء من تلك الخطوة لكل الكمية لديك، ضعيها في الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة، حتى تتماسك جيدًا قبل مرحلة القلي.
- سخني الزيت جيدًا، ثم اغمري قطع الكوردن بلو في الزيت، على نار هادئة حتى ينضج جيدًا.
- بعد أن تبدأ قطع الكوردن بلو، في التحول إلى اللون الذهبي، قومي برفعها عن الزيت، واتركيها تصفي بقايا الزيت على ورق مطبخ.
- وهكذا تكونين انتهيت من طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي، مقلي شهي ولذيذ ومشبع إفطار رمضان لأسرتك، مع بطاطس فريسكاس في المنزل مثل الجاهزة، واستمتعوا معًا بمذاق شهي.
الوسوم
طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي ، واحدة من أشهر طرق إعداد وتجهيز، صدور الدجاج بالخلطة السرية، مع طريقة لف الكوردن بلو الشهيرة، وهي وجبة يطلبها الكثيرون في المطاعم، خاصة وأنه يتم إعدادها بالكثير من الحشوات، وفقًا لاختلاف طريقة الشيف الذي أعدها، ووفقًا لرغبة من يأكلها، وهناك العديد من الشيفات في الوطن العربي، ممن قدموا طرقًا مختلفة لتحضير الكوردن بلو في المنزل مثل المطاعم، ومن بينها طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعي، و طريقة عمل الكوردن بلو الشيف علاء، و طريقة عمل الكوردن بلو سالي فؤاد، لعشاق الدايت والراغبين في إنقاص الوزن، حيث يمكنك إدخاله في نظامك الغذائي، وتحقيق الاستفادة الكاملة والمتكاملة من العناصر الغذائية الموجودة به، كمصدر أساسي للبروتين والدهون المغذية، وقد نجح معي خلال تجربتي مع كيتو دايت لإنقاص الوزن، لأن لحم صدور الدجاج ليس به الكثير من الدسم، بالإضافة إلى أنه مصدر ممتاز للبروتين، ويساعد كثيرًا على إنقاص الوزن، ولهذا فهو وجبة أساسية على مائدتك، ويمكنك إعداده في وقت العزائم، وسهل التحضير، لايستغرق الكثير من الوقت، وإذا كان لديك طفلًا لا يحب تناول اللحوم، يمكنك تنفيذ طريقة عمل الكوردن بلو المقلي، وسوف يحبونه كثيرًا، إلى جوار طريقة عمل بطاطس فريسكاس، بصوص الكوكتيل الشهي.طريقة الكوردن بلو الدجاج
- كيلو من صدور الدجاج.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة طعام بصل بودر.
- ملعقة طعام ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بهار دجاج.
- ملعقة صغيرة كاري.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح الناعم.
- شرائح جبن شيدر حسب النوع المفضل لديك.
- شرائح رومي مدخن.
- ملحوظة؛ يمكنك التحكم في حشو الكوردن بلو حسب رغبتك.
- كوب بقسماط مطحون جاهز.
- 2 حبة بيض طازجة.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.
- ½ كوب من النشا.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- قومي أولا بتقطيع صدور الدجاج، إلى شرائح ثم اغسليها بالخل الأبيض جيدًا، حتى تتخلصين من رائحة الزفارة.
- في وعاء عميق وواسع، ضعي السكر والملح، مع الفلفل والثوم والبصل البودر، ثم ضعي بهارات الدجاج والكاري والبابريكا، وقلّبيهم جيدًا، ثم ضعي بهم شرائح صدور الدجاج.
- اخلطي شرائح الدجاج مع البهارات جيدًا، وتأكدي أنها تخللت كل أجزاء الشريحة، ثم غلفي الوعاء بالبلاستيك راب وضعيها في الثلاجة، لعدد طويل من الساعات كلما أمكن.
- قومي بفرد كيس من النايلون، ثم أخرجي شرائج الدجاج المتبلة من الثلاجة، وضعي كل شريحة على الكيس، وابدئي في الطرق عليها، حتى تصبح أكثر رقة، وتأخذ شكلًا دائريًا.
- بعد الانتهاء من كل الشرائح لديك، قومي بفرد الحشو داخل شريحة الدجاج، من الجبن الشيدر والرومي المدخن، ويمكن إضافة جبنة موزاريلا أيضًا.
- قومي بلف صدور الدجاج، على هيئة رول حول نفسها.
- في صحن آخر جهزي خليط، البيض مع الفلفل والملح وقلّبيهم جيدًا.
- وفي صحن مختلف ضعي البقسماط، وأضيفي إليها النشا والحليب البودر، مع الملح والفلفل الأسود.
- اغمري قطع الكوردن بلو الرول، في صحن البيض، ثم ارفعيها واغمريها في صحن البقسماط.
- بعد الانتهاء من تلك الخطوة لكل الكمية لديك، ضعيها في الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة، حتى تتماسك جيدًا قبل مرحلة القلي.
- سخني الزيت جيدًا، ثم اغمري قطع الكوردن بلو في الزيت، على نار هادئة حتى ينضج جيدًا.
- بعد أن تبدأ قطع الكوردن بلو، في التحول إلى اللون الذهبي، قومي برفعها عن الزيت، واتركيها تصفي بقايا الزيت على ورق مطبخ.
- وهكذا تكونين انتهيت من طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي، مقلي شهي ولذيذ ومشبع إفطار رمضان لأسرتك، مع بطاطس فريسكاس في المنزل مثل الجاهزة، واستمتعوا معًا بمذاق شهي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الكوردن بلو فاطمه ابو حاتي مقلي شهي ولذيذ ومشبع إفطار رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.