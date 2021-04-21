أحلى وصفة كنافة تشيز كيك الكنافة بالكراميل في رمضان

تشيز كيك الكنافة بالكراميل في رمضان، في شهر رمضان تزداد الزيارات والعزومات بين الأقارب والأصدقاء ونسعى في تلك العزومات أن نحضر كل ما يمكننا تحضيره من وجبات الطعام والحلويات حتى يتم واجب الضيافة على أتم وجه وخاصة في شهر رمضان الذي يكون حب الطعام به أكثر من أي وقت ونحتاج في هذا الشهر للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لتعويض الفاقد أثناء الصيام وخاصةً السكريات لأنها تعطينا الطاقة الكافية لاستكمال اليوم مع الالتزام بالمقدار المحدد به في اليوم الواحد حتى لا تحدث مضاعفات لا قدر الله ونقدم إليكم وصفة تشيز كيك الكنافة بالكراميل وصفة من الحلويات الرمضانية التي ليس لها مثيل. مكونات تشيز كيك الكنافة بالكراميل مكونات تشيز كيك الكنافة بالكراميل تكفي مقادير تشيز كيك الكنافة بالكراميل التالية سبعة أشخاص: كنافة: ربع كيلو جرام.

زبادي: كوب.

كريمة خفق: مئتي جرام.

جيلاتين: ملعقتان كبيرتان.

جبنة كيري: علبة كاملة بحجم متوسط.

حليب سائل: كوب كامل.

سكر بودرة ناعم: ملعقتان كبيرتان.

سمن: مقدار حسب الحاجة لتحضير الكنافة.

صوص كراميل.

فواكه للتزيين. طريقة تشيز كيك الكنافة بالكراميل طريقة تشيز كيك الكنافة بالكراميل الكثير منا يحبون التشيز كيك بأنواعها وللكنافة فئة كبيرة كذلك من المحبين وعندما يتم تحضير وصفة مزيج بين كلا المكونين بالتأكيد فإن النتيجة ستكون رائعة جربوا معنا وصفة تشيز كيك الكنافة بالكراميل التالية: يتم تحمير مقدار الكنافة في الزبدة أولًا ونضيف إليها السكر البودرة بعد ذلك وتوضع على جنب لحين تهدأ. عندما تصبح حرارتها مقبولة نضع عليها الشربات أو القطر المجهز حتى تتشربه. نحضر الصينية المجهزة للتشيز كيك لنضع بها الكنافة مع الضغط عليها حتى تتماسك ببعضها وتصبح متساوية الارتفاع. نعود لتجهيز التشيز كيك فنضع في الخلاط الكهربي الزبادي والجبن الكيري وكريمة الخفق ونشغل الخلاط حتى تختلط وتذوب المكونات ببعضها. وبعد ذلك نضع الحليب الساخن مع الجيلاتين ليذوب في الحليب ومن ثم نضعه مع الخليط السابق. نصب ذلك الخليط فوق صينية الكنافة بالتساوي ويوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم نخرجها مرة أخرى لنصب صوص الكراميل وتوضع في الثلاجة من جديد. وقبل التقديم يتم تزيينها بالفاكهة ويصب عليها الشربات وتقدم باردة. الوسوم

تشيز كيك الكنافة بالكراميل في رمضان، في شهر رمضان تزداد الزيارات والعزومات بين الأقارب والأصدقاء ونسعى في تلك العزومات أن نحضر كل ما يمكننا تحضيره من وجبات الطعام والحلويات حتى يتم واجب الضيافة على أتم وجه وخاصة في شهر رمضان الذي يكون حب الطعام به أكثر من أي وقت ونحتاج في هذا الشهر للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لتعويض الفاقد أثناء الصيام وخاصةً السكريات لأنها تعطينا الطاقة الكافية لاستكمال اليوم مع الالتزام بالمقدار المحدد به في اليوم الواحد حتى لا تحدث مضاعفات لا قدر الله ونقدم إليكم وصفة تشيز كيك الكنافة بالكراميل وصفة من الحلويات الرمضانية التي ليس لها مثيل. مكونات تشيز كيك الكنافة بالكراميل مكونات تشيز كيك الكنافة بالكراميل تكفي مقادير تشيز كيك الكنافة بالكراميل التالية سبعة أشخاص: كنافة: ربع كيلو جرام.

زبادي: كوب.

كريمة خفق: مئتي جرام.

جيلاتين: ملعقتان كبيرتان.

جبنة كيري: علبة كاملة بحجم متوسط.

حليب سائل: كوب كامل.

سكر بودرة ناعم: ملعقتان كبيرتان.

سمن: مقدار حسب الحاجة لتحضير الكنافة.

صوص كراميل.

فواكه للتزيين. طريقة تشيز كيك الكنافة بالكراميل طريقة تشيز كيك الكنافة بالكراميل الكثير منا يحبون التشيز كيك بأنواعها وللكنافة فئة كبيرة كذلك من المحبين وعندما يتم تحضير وصفة مزيج بين كلا المكونين بالتأكيد فإن النتيجة ستكون رائعة جربوا معنا وصفة تشيز كيك الكنافة بالكراميل التالية: يتم تحمير مقدار الكنافة في الزبدة أولًا ونضيف إليها السكر البودرة بعد ذلك وتوضع على جنب لحين تهدأ. عندما تصبح حرارتها مقبولة نضع عليها الشربات أو القطر المجهز حتى تتشربه. نحضر الصينية المجهزة للتشيز كيك لنضع بها الكنافة مع الضغط عليها حتى تتماسك ببعضها وتصبح متساوية الارتفاع. نعود لتجهيز التشيز كيك فنضع في الخلاط الكهربي الزبادي والجبن الكيري وكريمة الخفق ونشغل الخلاط حتى تختلط وتذوب المكونات ببعضها. وبعد ذلك نضع الحليب الساخن مع الجيلاتين ليذوب في الحليب ومن ثم نضعه مع الخليط السابق. نصب ذلك الخليط فوق صينية الكنافة بالتساوي ويوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم نخرجها مرة أخرى لنصب صوص الكراميل وتوضع في الثلاجة من جديد. وقبل التقديم يتم تزيينها بالفاكهة ويصب عليها الشربات وتقدم باردة.

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