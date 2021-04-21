5 نصائح ذكية لصوم شهر رمضان دون الشعور بالتعب، تتمحور حول نمط الحياة والنظم الغذائي المتبع و النشاط البدني، فإن هذه الأمور الثلاثة دوت الخليج أساس الحياة الصحية التي تحافظ على الجسم بدون أمراض وتطيل العمر وتقي الصحة النفسية من الاضطرابات.

5 نصائح ذكية لصوم شهر رمضان دون الشعور بالتعب:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من النصائح الذكية لصوم شهر رمضان دون الشعور بالتعب، وهي:

تجنب جفاف الجسم من خلال عدم العمل بإجهاد ولساعات طويلة، وتجنب العمل تحت أشعة الشمس المباشرة. بدء الإفطار بالماء والتمر وختم وجبة السحور بهم أيضًا، وذلك لوقاية الجسم من الجفاف ومنحه الطاقة والنشاط، ورفع مستوى السكر بشكل طبيعي. النوم الجيد خلال شهر رمضان يساعد الجسم على تحمل الصيام، ويمكن أخذ قيلولة لاستعادة النشاط خلال النهار. شرب الماء الكافي خلال فترة الإفطار على فترات متقاربة وبكميات معقولة. النظام الغذائي المتبع أحد أهم العوامل التي يمكن أن تسبب الشعور بالتعب خلال شهر رمضان، ولإتباع نظام غذائي جيد يجب مراعاة الآتي:

تجنب الأطعمة الدسمة على الإفطار والسحور .

التقليل من الحلويات المليئة بالسعرات الحرارية والدهون، فهي لا تمنح الجسم ما يحتاج من عناصر غذائية تساعده على تخزين الطاقة وتحمل الصيام.

التقليل من الملح في الأطعمة حتى لا يفقد الجسم السوائل بكثرة.

إتباع الطرق الصحية في إعداد الوصفات الرمضانية، واستبدال المكونات بأخرى صحية قدر الإمكان.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه خلال اليوم.

تقسيم الوجبات الكبيرة إلى وجبات صغيرة خلال فترة الإفطار.

وأخيرًا و الأهم تبكير وجبة الإفطار وتأخير وجبة السحور من أسرار الصيام السليم، وطريقة للحفاظ على نمط غذائي يعزز صحة الجسم خلال شهر رمضان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.