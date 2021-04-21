طرق للسيطرة على نوبات حساسية الربيع

حساسية الربيع دوت الخليج أحد أشهر أنواع الأمراض الموسمية التي تصيب الجهاز التنفسي، وسببها الرئيسي انتشار حبوب اللقاح في الهواء تزامنًا مع موسم تلقيح الأزهار في فصل الربيع، وحبوب اللقاح تلك تسبب الحساسية عند الإنسان، وله أعراض ونوبات عدة نتعرف عليها في التالي..

أعراض حساسية الربيع:

حكة في العينين والحلق.

العطس.

انسداد وسيلان الأنف.

احمرار العيون بسبب التهاب الملتحمة التحسسي.

الصداع .

انسداد الجيوب الأنفية.

ضيق في التنفس.

الشعور بالتعب.

طرق السيطرة على نوبات حساسية الربيع:

أول طرق السيطرة على نوبات حساسية الربيع هو تقليل الإصابة بها ويكون ذلك من خلال الآتي، كما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي:

تقليل الخروج من المنزل.

غلق الأبواب والنوافذ ليلاً وفي أي وقت آخر تكون فيه كميات حبوب اللقاح مرتفعة.

تجنب ممارسة الأنشطة خارج المنزل في الصباح الباكر، عندما تكون كميات حبوب اللقاح مرتفعة.

عدم الذهاب إلى الحدائق العامة، أو القيام بأي أعمال بستنه.

خلع ملابس الخروج الخارجية قبل الدخول للمنزل، وغسلها يوميًا.

ارتداء الكمامة الواقية عند الخروج من المنزل.

عدم نشر الملابس في الخارج حتى لا تعلق عليها حبوب اللقاح.

عدم الخروج في المنزل في أوقات الرياح، ويفضل الخروج في أوقات الأمطار.

استخدام مكيف الهواء لترطيب الهواء في المنزل و السيارة.

يفضل استخدام أجهزة تنقية الهواء المنزلية.

أما في الإصابة بنوبات حساسية الطيب فيمكن إتباع الآتي قبل زيارة الطبيب:

تناول أدوية مضادات الحساسية البسيطة وأدوية الإحتقان.

استخدام بخاخ الأنف الطبي لتقليل الإحتقان والسيلان.

غسل الأنف بمحلول ملحي.

أما في حال تفاقم حالات العطس وظهور معظم أعراض حساسية الربيع فيجب زيارة الطبيب المختص.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.