عيش السرايا .. تعرف على طريقة التحضير بالخطوات

عيش السرايا من أنواع الحلويات اللذيذة الغنية بالسعرات الحرارية، يرجع أصلها إلى بلاد الشام وانتشرت في الدول العربية بكثرة نظرًا إلى مذاقها الشهي، ويرجع سبب تسميتها إلى أنها كانت تقتصر على طبقة الأغنياء فقط وكانت تُعد في القصور والسرايات، وفيما يلي طريقة التحضير والخطوات.

طريقة عمل عيش السرايا بالخطوات

هذه الوصفة تعد واحدة من أفضل أنواع الحلويات الشامية التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومقادير متوفرة في جميع البيوت، وفيما يلي تفاصيل الوصفة:

8 شرائح من خبز التوست.

كوب من السكر.

ملعقتين من المياه.

ملعقة من الزبدة.

فستق مجروش للتزيين.

ثلاثة أكواب من المياه.

كوب ونصف من السكر.

نصف ملعقة عصير ليمون طازج.

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب.

كوب كريمة مخفوقة.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من المستكة المطحونة.

مزج المياه مع السكر في قدر على النار. عندما يبدأ المزيج في الغليان يتم إضافة عصير الليمون وماء الورد (يمكن استبداله بربع ملعقة من الفانيلا). يرفع من على النار عندما يبدأ في التجانس ويصبح سميك نسبيًا.

يتم أولاً رص قطع التوست في صينية مستطيلة بعد التخلص من الحواف الناشفة. إدخال الصينية فرن ساخن حتى يتحمص التوست ويأخذ اللون الذهبي الفاتح. نبدأ في تحضير السكر المكرمل، وذلك عن طريق إضافة السكر إلى المياه في وعاء عميق على النار دون تحريك. عندما يبدأ السكر في الذوبان ويتحول لونه إلى البني، نبدأ في التقليب حتى يتكرمل بالكامل ويتحول لونه إلى البني الغامق. يتم رفع السكر المكرمل من على النار، ثم يتم إضافة الزبدة مع التقليب جيدًا حتى تذوب وتمتزج مع باقي المكونات. يتم خلط السكر المكرمل مع الشربات الذي تم تحضيره. سكب المزيج فوق التوست المحمص وتركه جانبًا حتى يتشرب. لتحضير طبقة القشطة، يتم تذويب النشا في ثلاث ملاعق من اللبن البارد. في وعاء آخر على النار، يتم خلط باقي كمية اللبن مع الكريمة، والتحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان. يرفع المزيج من على النار ويضاف إليه النشا مع الاستمرار في التقليب السريع حتى لا يتكتل. إضافة المستكة مع التقليب مرة أخرى، ثم سكب الخليط فوق طبقة التوست والشربات. يترك جانبًا ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا حتى يتجمد. يتم بعد ذلك تزيينها بالفستق المجروش، وتقطع وتوضع في أطباق التقديم، وبالهنا.

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