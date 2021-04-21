سر بلح الشام العماني بدون بيض بطعم ومذاق مميز وبخطوات سهلة

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نتعرف على سر بلح الشام العماني وأسراره الخفية ، وسبب تسميته وأصله يرجع الى بلاد الشام، ويعتبر من احلى واشهر الحلويات في الوطن العربي والتي يميزها عن باقي الحلويات بمذاقها اللذيذ المقرمش والذى لا يمكن الاستغناء عن هذا الطبق في شهر رمضان الكريم على مائدة الإفطار والسحور، وهو طبق يزيد الجسم من الطاقة والحيوية لما فيه من سعرات حرارية وصحة للبدن، واقدم لكم هذا الطبق خصوصا للأشخاص الذين لا يقبلون على البيض في أكلاتهم وهذا الطبق يفضله الكبار والأطفال، وسوف نتكلم في موضوعنا هذا عن مكونات وطريقة تحضير بلح الشام العماني بخطوات بسيطة، ونتعرف على أسراره الخفية، وعمله بدون بيض من خلال موقع ثقفني نمدكم بالمعلومة لكى يستفاد الجميع.مكونات بلح الشام العماني
سوف نتعرف على مكونات بلح الشام العماني بدون بيض وهى كالاتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 50 جرام من الفانيليا السائلة.
- رشة صغيرة من الملح.
- شربات.
- نحضر نصف كيلو من السكر وعصرة من الليمون ولتر من الماء.
- ثم بعد ذلك نضع جميع المكونات في اناء مناسب ونرفعه على النار حتى درجة الغليان ويتم التقليب جيدا للحصول على القوام المطلوب.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتناول في مقالنا هذا طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات وهى كما يلى:-
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به كمية الدقيق والزبدة والزيت والفانيليا ورشة الملح ويتم خلطهم جيدا.
- يتم سكب الماء بجرعات متتالية على الخليط حتى تصبح العجينة متماسكة القوام.
- تترك العجينة في اناء وتغطى بقطعة من القماش لمدة ثلاثون دقيقة لكي تخمر العجينة.
- توضع العجينة في القمع، ويتم الضغط عليها، ويتم اختيار شكل رأس القمع المناسب، ويفضل أن يكون متوسط الحجم.
- يتم تسخين الإناء المليء بالزيت ونتركه لكى يسخن، ثم نضع به أصابع البلح الذى تم تجهيزه ونتركه حتى يتحول لونها الى اللون الذهبي المقرمش الجذاب.
- يتم وضع الأصابع وهي ساخنة في الشربات البارد ويترك حتى يتم تصفية الشربات الزائد.
- ويقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكى ولعائلتك.
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نتعرف على سر بلح الشام العماني وأسراره الخفية ، وسبب تسميته وأصله يرجع الى بلاد الشام، ويعتبر من احلى واشهر الحلويات في الوطن العربي والتي يميزها عن باقي الحلويات بمذاقها اللذيذ المقرمش والذى لا يمكن الاستغناء عن هذا الطبق في شهر رمضان الكريم على مائدة الإفطار والسحور، وهو طبق يزيد الجسم من الطاقة والحيوية لما فيه من سعرات حرارية وصحة للبدن، واقدم لكم هذا الطبق خصوصا للأشخاص الذين لا يقبلون على البيض في أكلاتهم وهذا الطبق يفضله الكبار والأطفال، وسوف نتكلم في موضوعنا هذا عن مكونات وطريقة تحضير بلح الشام العماني بخطوات بسيطة، ونتعرف على أسراره الخفية، وعمله بدون بيض من خلال موقع ثقفني نمدكم بالمعلومة لكى يستفاد الجميع.مكونات بلح الشام العماني
سوف نتعرف على مكونات بلح الشام العماني بدون بيض وهى كالاتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 50 جرام من الفانيليا السائلة.
- رشة صغيرة من الملح.
- شربات.
- نحضر نصف كيلو من السكر وعصرة من الليمون ولتر من الماء.
- ثم بعد ذلك نضع جميع المكونات في اناء مناسب ونرفعه على النار حتى درجة الغليان ويتم التقليب جيدا للحصول على القوام المطلوب.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتناول في مقالنا هذا طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات وهى كما يلى:-
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به كمية الدقيق والزبدة والزيت والفانيليا ورشة الملح ويتم خلطهم جيدا.
- يتم سكب الماء بجرعات متتالية على الخليط حتى تصبح العجينة متماسكة القوام.
- تترك العجينة في اناء وتغطى بقطعة من القماش لمدة ثلاثون دقيقة لكي تخمر العجينة.
- توضع العجينة في القمع، ويتم الضغط عليها، ويتم اختيار شكل رأس القمع المناسب، ويفضل أن يكون متوسط الحجم.
- يتم تسخين الإناء المليء بالزيت ونتركه لكى يسخن، ثم نضع به أصابع البلح الذى تم تجهيزه ونتركه حتى يتحول لونها الى اللون الذهبي المقرمش الجذاب.
- يتم وضع الأصابع وهي ساخنة في الشربات البارد ويترك حتى يتم تصفية الشربات الزائد.
- ويقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكى ولعائلتك.
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