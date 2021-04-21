ساتيه الفراخ مع صوص الفول السوداني.. تعرف على الطريقة بالخطوات

ساتيه الفراخ من الوصفات السهلة التي تمتاز بمذاقها الشهي والتي تقدم مع صوص الفول السوداني، تعد هذه الأكلة هي الأشهر على الإطلاق في تايلاند، وفي المقال نتعرف معًا على المقادير وطريقة التحضير خطوة بخطوة.

طريقة عمل ساتيه الفراخ

هذه الوجبة لذيذة وشهية إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار عدة نقاط حتى يتم إعدادها بنجاح، في حالة الرغبة في تسويتها على الجريل أو تحت الشواية ووضعها في أعواد خشبية، يفضل نقع الأعواد في المياه لمدة ساعة على الأقل قبل الاستخدام حتى لا تحترق، وفيما يلي المقادير والطريقة:

نصف كيلة من صدور الفراخ المقطعة شرائح رفيعة بالطول.

ملعقة من الصويا صوص.

فصين من الثوم المهروس.

ربع كيلو أو أقل من اللبن الرايب أو حليب جوز الهند (حسب الرغبة).

نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني.

ملعقة من الصويا صوص.

نصف ملعقة من الشطة.

كوب كبير من اللبن الرايب.

ملعقة من السكر البني.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

عصير نصف ليمونة.

فول سوداني محمص مجروش.

ملعقة من السمسم.

شرائح بصل أحمر.

شرائح من الفلفل الأحمر الحار.

كزبرة خضراء المفرومة.

وضع شرائح الفراخ في طبق عميق، إضافة التوابل ومقادير التتبيلة عليها. الخلط جيدًا باليد حتى تتداخل جميع المكونات، ثم حفظها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبًا. في هذه الفترة، يتم تحضير الصوص من خلال خلط كافة المقادير ما عدا الليمون. وضع المقادير في وعاء على النار مع التقليب المستمر حتى يوشك على الغلين ويصبح قوامه سميك نسبيًا. يتم رفع الصوص من على النار وإضافة الليمون. إخراج الفراخ من الثلاجة ووضعها في الأعواد الخشبية، ثم رصها في الجريل وتركها لمدة 10 دقائق تقريبًا مع التقليب جيدًا حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب. رص أعواد ساتيه الفراخ في أطباق التقديم مع رش السوداني المجروش والسمسم والكزبرة والبصل والفلفل الأحمر على الوجه. يقدم الصوص ساخن أو بارد مع الوصفة، وبالهنا.

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