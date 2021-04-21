طريقة عمل الدامبلينج بالفراخ

الدامبلينج بالفراخ من الأكلات الشعبية التي تحظى بشهرة واسعة في دول شرق آسيا مثل اليابان والصين، كما أنها معروفة في بعض البلاد العربية باسم المنتو، تتسم بطعمها اللذيذ وطريقة تحضيرها السهلة، وفيما يلي طريقة التحضير والمكونات.

طريقة الدامبلينج بالفراخ

الدامبلينج من الوصفات اللذيذة والمختلفة في نفس الوقت، حتى شكلها مميز وتقديمها على السفرة الرمضانية يضيف إليها طابع مميز، وفيما يلي المقادير وطريقة التحضير بالكامل:

ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء الساخن.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

كمية مناسبة من نشا الذرة حسب حاجة العجين.

ملعقة من الزيت النباتي. فص ثوم مفروم. بصلة واحدة مبشورة ناعم. أربع أوراق من الكرنب الأبيض منزوع الساق الموجود في المنتصف. قطعة صغيرة من الجنزبيل الفريش المبشور. ربع كيلو من صدور الفراخ المفرومة. ملعقة من المياه. ربع ملعقة فلفل أسود. نصف ملعقة ملح طعام. سمسم. بصل أخضر.

ليمونة مفرومة. ملعقتين من العسل. ملعقتين كبيرتين زيت زيتون. ملعقة من زيت السمسم.

تذويب الملح في الماء الساخن في كوب صغير. وضع الدقيق في وعاء عميق، مع تفريغ المنتصف وإضافة الماء بالملح. تقليب المكونات بملعقة خشبية أو يدويًا، حتى تمتزج تمامًا وتتكون عجينة متماسكة لا تلتصق بالطبق أو باليد. تغطية العجينة ووضعها جانبًا لمدة نصف ساعة تقريبًا. بعد مرور النصف ساعة، يتم تقسيم العجينة إلى إلى نصفين متساويين. يتم تشكيل كل جزء على هيئة اسطوانة طويلة، مع تقطيعها على عشرة أجزاء تقريبًا. تشكيل كل جزء على هيئة كرة وبعد الانتهاء من الكمية كاملة يتم تغطيتها وتركها لمدة 10 دقائق على الأكثر. فرد كرات العجين باستخدام النشابة، ورصهم فوق بعضهم البعض مع إضافة طبقة من النشا بين كل طبقة وأخرى لمنع الالتصاق. تغطية أقراص العجينة لحين الانتهاء من تحضير الحشوة.

يتم وضع الزيت في طاسة على النار، قم إضافة الكرنب، البصل المبشور، الزنجبيل المبشور، والثوم المفروم. تغطية الطاسة لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حتى يتحول لون أوراق الكرنب إلى الشفاف. إضافة الفلفل الأسود، الملح، المياه، والفراخ المفرومة، مع التقليب جيدًا وترك المكونات على النار حتى تنضج في خلال 4 دقائق تقريبًا. وضع ملعقة من الحشوة داخل أقراص العجينة التي تم إعدادها من قبل. غلق العجينة من كافة الجوانب بإحكام باستخدام قليل من الماء للصق الأطراف. رص قطع الدامبلينج في صينية مرشوشة بقليل من النشا. يتم بعد ذلك تسوية الدامبلينج على البخار، وذلك عن طريق وضع إناء كبير على النار به ماء مغلي، ووضع مصفاة مدهونة زيت فوقة. يتم رص الدامبلينج في المصفاة وتركها لمدة أربع دقائق تقريبًا حتى يتغير لونها إلى حد ما. يتم توزيع ملعقتين من المياه على جميع القطع وتركها ليكتمل نضجها لمدة عشر دقائق تقريبًا. بعد إتمام النضج، يتم رصها في أطباق التقديم، مع إضافة سمسم وبصل أخضر مقطع صغير على الوجه.

خلط كافة مكونات الصوص التي تم ذكرها أعلاه في وعاء عميق. تقليب المكونات جيدًا حتى تتداخل، وبذلك يصبح الصوص جاهز للتقديم مع قطع الدامبلينج، وبالهنا.

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