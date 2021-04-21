تتبيل الفراخ بطرق مختلفة.. تعرفي على الطريقة بالخطوات

نقدم طرق متنوعة لـ تتبيل الفراخ ، حيث تحتاج ربة المنزل عامة وفي شهر رمضان على وجه الخصوص إلى تحضير وجبات وحفظها جاهزة في الفريزر وإخراجها وقت الحاجة إليها للتسوية فقط، لذلك نستعرض في المقال مجموعة من التتبيلات المختلفة للدجاج التي تجعله لذيذ وشهي وسريع التحضير.

تتبيل الفراخ بطرق مختلفة

هناك عدة طرق باستخدام مكونات مختلفة من مطبخك لتتبيل الدجاج، وفيما يلي الطريقة والمقادير بالتفصيل:

تتبيلة التندوري

تعتمد هذه الخلطة على التوابل والبهارات الكثيرة التي تضيف للطعام نكهة مميزة، وفيما يلي المكونات وخطوات التتبيل:

المقادير

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

لون طعام أحمر (حسب الرغبة).

ملعقتين من التوابل المشكلة (كزبرة ناشفة، كمون ناعم، كركم، ملح طعام، توابل الفراخ).

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر الحار المفروم.

الطريقة

يتم مزج كافة المكونات مع بعضها في وعاء عميق مع التقليب جيدًا حتى تتداخل وتمتزج بالشكل المطلوب. استخدام الخلطة في تتبيل قطع الدجاج جيدًا، ثم رصها في طبق وتغليفها جيدًا، ثم حفظها في الفريزر لحين الاستعمال.

تتبيلة الدجاج اليوناني

هذه الخلطة تمنح الدجاج طعم لذيذ وشهي، وفيما يلي المقادير وطريقة الإعداد:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

روزماري.

زعتر ناشف.

الطريقة

مزج كافة المقادير في وعاء. استخدام الخلطة في تغليف الفراخ جيدًا من جميع الجوانب. حفظ الفراخ في طبق وتغليفها بالاسترتش، ثم وضعها في الفريزر وإخراجها وقت الطهي.

خلطة تشيكن تيندر

لم تنته طرق تتبيلات الفراخ، فهناك أكثر من طريقة بمكونات مختلفة يمكن الاستعانة بها في شهر رمضان المبارك تسهيلاً على ربة المنزل، وفيما يلي المقادير والطريقة:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات.

بقسماط مطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة ثوم بودر.

ربع ملعقة خردل مطحون.

ربع ملعقة من الشطة.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

الطريقة

يتم مزج كافة التوابل مع بعضها البعض. استخدام نصف الكمية في تتبيل الفراخ، حيث يتم غمسها في التوابل من جميع الجوانب. إضافة كمية التوابل المتبقية إلى الدقيق مع التقليب حتى تتداخل المكونات. يتم غمس الفراخ في الدقيق، ثم غمسه في البيض المخفوق، ثم يتم في النهاية غمسه في البقسماط وتغطيته جيدًا من كافة الجوانب. رص الفراخ في أطباق فويل وتغليفها جيدًا، ثم حفظها في الفريزر لحين الاستعمال.

تتبيل الفراخ البانيه

الجميع يفضل تناول الفراخ البانيه سواء الكبار أو الأطفال، نظرًا لمذاقها اللذيذ وخلوها من العظام والجلد الذي يعيق الأطفال عن تناول الوجبة بشهية مفتوحة، وفيما يلي مقادير التتبيلة وطريقتها:

حبة واحدة من البصل المبشور.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون الفريش.

نصف ملعقة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الزعتر الجاف.

بقسماط مطحون.

بيضة كبيرة.

نصف كوب دقيق أبيض.

يتم خلط جميع المكونات في طبق كبير مع مراعاة استخدام نصف مية التوابل فقط. تتبيل قطع الدجاج بالخلطة جيدًا، ثم غمسها في الدقيق. يتم بعد ذلك غمس الفراخ في البيض، ثم غمسه في البقسماط المطحون المضاف إليه باقي كمية التوابل. وضع قطع البانيه في طبق وحفظها في الفريزر.

المكوناتالطريقةتتبيل الفراخ تكا

الدجاج التكا بتتبيلته المميزة يشبه كثيرًا الوجبات الجاهزة التي يتم تناولها في أفخم المطاعم، وفيما يلي المكونات والطريقة:

المكونات

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

رشة من ملح الطعام.

قليل من الشطة.

ربع ملعقة كاري.

كزبرة ناشفة.

كركم.

الطريقة