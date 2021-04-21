طريقة عمل السمبوسة الهندية في المنزل

طريقه عمل السمبوسه الهندية في المنزل، تعتبر السمبوسة من الأكلات المشهورة والشهية والتي يجب تناولها كثير من الأشخاص ويتم تجهيزها كثيراً في المطبخ الهندي والذي يكون عبارة عن ورق الجلاش محشوة بخليط البطاطس ويضاف إليها البهارات ويتم تجهيزها على شكل مثلث ويمكن قليها في الزيت أو في الفرن، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل السمبوسة الهندية بالبطاطس بشكل صحيح بالمكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل السمبوسة الهندية

المكونات، مغلف رقائق العجين بصلة مفرومة نصف ربع كوب زيت نصف كوب ماء ملعقة صلصة طماطم وملح وفلفل أسود وقليل من الفلفل الأحمر الحار ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة نصف كوب بقدونس.

للتلميع زيت نباتي وصفار بيض.

طريقه تجهيز السمبوسة الهندية

في الخطوة الأولى يتم تقطيع البطاطس ونقعها في ماء وملح بعد ذلك نبدأ بتصفيتها ونقوم بتجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق نضيف إليها الزيت ونضع البصل ويقلب لمدة ثلاث دقائق ثم نضع صلصة الطماطم ونضع الفلفل الحار والملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات مع بعضها، ثم نبدأ بوضع البطاطس المسلوقة وتقلب جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتترك على نار متوسطة ويتم تقليبها من وقت إلى آخر.

بعد ذلك نبدأ بوضع البقدونس وتقلب المكونات وتترك حتى تبرد بعد ذلك ابدئي بتذويب الزبدة في نصف كوب من الماء وقطعيها على شكل مثلثات ويضاف عليها الزبدة ونضع الحشو في كل قطعة ثم نضع قطعة ثانية ونقوم بدهنها ونضع ملعقة صغيرة من الحشو.

بعد ذلك نقوم بوضع الوحش على الجزء العريض ولفها على شكل مثلث ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية ثم نقوم بتجهيز ورق الزبدة ونضع على الصينية ونقوم بوضع حبات السمبوسة.

بعد ذلك نقوم بوضع صفار البيض والزيت والسمسم على الوجه ويتم ما يتم وضعها في الفرن على نار متوسطه حتى تنضج ثم يتم وضعها في أطباق التقديم وتناولها بالهنا والشفا.